Nhân chứng ám ảnh vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội, nhiều người dân sinh sống tại phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Thời điểm ấy khói đen, ngọn lửa dữ dội và những tiếng kêu cứu yếu dần rồi im bặt đã ám ảnh họ đến tận cùng.

Bên trong ngôi nhà xảy ra cháy. Ảnh CTV

Tại hiện trường, gần trưa, mùi khét của khói, dấu vết ám đen trên bức tường hẹp nơi đầu ngõ, cùng ánh mắt thất thần của hàng xóm là minh chứng cho vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng 5 người trong một gia đình.

Theo các nhân chứng, sáng cùng ngày người dân trong ngõ náo loạn khi nghe tiếng hô hoán: “Cháy! Cháy!”. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà bốn tầng tại số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 – nơi gia đình ông NĐL và bà HTH sinh sống.

Ông Minh, người dân cách hiện trường chừng 20m, vẫn run giọng khi nhớ lại khoảnh khắc bất lực: “Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, tôi cùng vài người hàng xóm vội lao tới. Cửa khóa trái, khói đặc quánh. Chúng tôi dùng xà beng, bình chữa cháy mini nhưng lửa quá lớn, bất lực nhìn họ mắc kẹt bên trong”.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm. Ảnh ĐH

Theo lời ông Minh, căn nhà chỉ khoảng 25m², nằm trong ngõ sâu hơn 300m, khiến việc tiếp cận chữa cháy vô cùng khó khăn. Khi hai lớp cửa sắt bị phá, khói đen và hơi nóng phun ra dữ dội, không ai dám lại gần.

Người dân đã dùng hàng chục bình chữa cháy, thậm chí lấy vòi nước từ chung cư bên cạnh sang dập nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội. Bên trong, tầng một chất nhiều vật dụng sinh hoạt cùng xe máy, xe điện, liên tiếp phát nổ, khói đen đặc quánh cuồn cuộn khiến công tác cứu hộ gần như bất khả thi.

“Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu yếu dần rồi im bặt. Đứng ngay trước mắt mà không thể làm gì, thật sự đau xót”, một người dân cho biết.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tới trực tiếp hiện trường vụ cháy. Ảnh TP

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội tiếp cận hiện trường với bốn xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ, lửa đã bao trùm căn nhà. Phải đến hơn 6h sáng, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, bên trong, 5 nạn nhân trong gia đình đã không qua khỏi.

Các nạn nhân được xác định gồm hai vợ chồng trung niên, con trai, con dâu và cháu nội 6 tuổi. Ngay trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hậu quả.

Đứng trong con ngõ nhỏ chật chội, nhiều người dân vẫn chưa tin nổi sự thật. Một người hàng xóm thẫn thờ: “Giá như nhà có lối thoát hiểm, có lẽ họ đã kịp chạy ra. Cảnh tượng ấy ám ảnh quá, chắc cả đời tôi không quên được”.

Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong đang được điều tra làm rõ.