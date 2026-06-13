Tai nạn giao thông liên tiếp ở Hungary, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cùng một đường cao tốc ở Hungary đã khiến 8 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc M1 gần thành phố Győr, Hungary, vào khoảng 4h30 sáng ngày 12/6 (giờ địa phương).

"Một xe tải bốc cháy sau khi đâm vào một chiếc xe khác trên đường cao tốc dẫn đến làng Hegyeshalom của Hungary, khiến 1 người tử vong tại hiện trường và gây tắc nghẽn giao thông", cảnh sát thông tin. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là tài xế.

Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe buýt nhỏ chở 9 người mang biển số Moldova đã đâm vào một xe tải đang dừng trên đường cao tốc do tắc đường sau vụ tai nạn đầu tiên.

Chiếc xe buýt nhỏ bị hư hại trên đường cao tốc M1 gần Gyor, Hungary, ngày 12/6/2026, sau khi đâm vào xe tải đang dừng lại do vụ tai nạn trước đó. Ảnh: Csaba Krizsan/MTI/AP.

"Vụ tai nạn thứ hai khiến 7 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng", theo cảnh sát.

Theo trang tin tức 24.hu của Hungary, dẫn nguồn tin cảnh sát, tất cả nạn nhân đều là nam giới và họ đều là người nước ngoài.

Sau vụ việc, giới chức trách đóng cửa một làn đường trên đường cao tốc M1 hướng về Áo.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2026, một chiếc xe buýt chở các vận động viên trẻ gặp nạn khi đang trên đường đến tham dự một cuộc thi đấu tại Hungary, khiến hơn 20 người thương vong.

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