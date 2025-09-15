Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Mexico, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 15 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến 3 phương tiện ở Mexico cuối tuần qua.

Theo BBC, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc nối liền thành phố Merida và Campeche, Mexico, vào ngày 13/9.

Khi đó, một chiếc xe tải chở hàng bị lật, va chạm với một ô tô và xe tải khác chở công nhân xây dựng.

"15 người được xác nhận tử vong tại hiện trường, bao gồm cả tài xế xe tải chở hàng. Hai nạn nhân khác đã được đưa tới bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể", Ban thư ký an ninh của bang Yucatan cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng ở Mexico. Ảnh: BBC.

Thảm kịch này là vụ tai nạn giao thông gây nhiều thương vong thứ ba tại Mexico trong vòng chưa đầy một tuần, làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng về an toàn giao thông tại nước này.

Trước đó, vào ngày 8/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực trên đoạn đường giữa Atlacomulco, một thị trấn cách Thành phố Mexico khoảng 115km về phía tây bắc, và Maravatio ở tiểu bang Michoacan.

Nguồn tin cho hay, một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào chiếc xe buýt hai tầng, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Văn phòng Tổng chưởng lý bang Mexico cho biết trong số những người thiệt mạng có 7 phụ nữ và 3 nam giới.

