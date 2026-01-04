Đại sự quán Việt Nam tại Venezuela triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết hiện nay công dân Việt Nam ở sở tại đều an toàn và giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán.

Những cột khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ rạng sáng 3/1 tại thủ đô Caracas của Venezuela. (Nguồn: Venezuelanalysis).

Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về vụ tấn công cũng như việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân.

Trước tình hình đó, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết, thực hiện quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân, ngay khi Mỹ triển khai các hành động quân sự thì Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã có sẵn sàng các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho công dân.

Cụ thể, Đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình của các công dân Việt Nam ở sở tại. Hiện công dân Việt Nam sinh sống và làm việc ở Venezuela có 33 người. Trong đó, có 2 công dân Việt Nam sinh sống cách thủ đô Caracas khoảng 200km. Đại sứ quán thường xuyên giữ liên lạc và khuyến cáo công dân ở yên tại chỗ, cẩn thận an ninh, an toàn và Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Thành viên Đại sứ quán và gia đình có 29 người, sinh hoạt trong bán kính 3km quanh trụ sở Đại sứ quán và rất gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau. Thông tin giữa các thành viên trong “ngôi nhà” Đại sứ quán được trao đổi, cập nhật thường xuyên rất nhanh chóng. Ngoài ra, còn có 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cũng được Đại sứ quán duy trì liên lạc, bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Venezuela diễn biến phức tạp, khó lường, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela khuyến cáo các công dân Việt Nam bình tĩnh, giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán, tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và của Đại sứ quán.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên lạc qua các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Đại sứ quán theo số điện thoại (+58)4242211016 để được hỗ trợ kịp thời.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân cũng như trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam.