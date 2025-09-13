Hà Nội

Thế giới

Nổ xe bồn ở Mexico, thương vong tiếp tục tăng

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương trong vụ nổ xe bồn chở hơn 49.000 lít khí hóa lỏng ở Mexico.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ xe bồn chở hơn 49.000 lít khí hóa lỏng xảy ra trên tuyến đường cao tốc tại thủ đô Mexico City hôm 10/9.

"Chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng bị lật và phát nổ khi đi qua cầu Concordia ở phía đông Mexico City, khiến nhiều người gần đó bị bỏng nặng", nguồn tin cho hay.

Tính đến ngày 12/9, ít nhất 10 đã thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương trong vụ nổ. Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi hoặc làm hư hại hàng chục phương tiện trên tuyến đường vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

no1.png
Hiện trường vụ nổ xe bồn trên tuyến đường cao tốc ở Mexico City. Ảnh: Dimsum Daily.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã yêu cầu mở cuộc điều tra kỹ càng về nguyên nhân vụ nổ nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai, đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Trước đó, theo El Economista, vào tháng 1/2019, một vụ nổ đường ống đã khiến 137 người thiệt mạng tại thị trấn Tlahuelilpan, thuộc tiểu bang Hidalgo ở miền trung Mexico.

Năm 1984, một vụ nổ tại cơ sở của công ty dầu khí nhà nước Petróleos Mexicanos ở vùng ngoại ô San Juan Ixhuatepec của thủ đô đã khiến hơn 500 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ nổ tại một nhà máy ở Trung Quốc

Nguồn video: Indian Express/X
