Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng nay.

AP dẫn nguồn tin cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển hôm 4/1, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một số tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực thủ đô của Triều Tiên vào khoảng 7h50 sáng ngày 4/1 và các tên lửa đã bay khoảng 900 km. Nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các vụ phóng.

Một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Triều Tiên hồi tháng 12/2025. Ảnh: KCNA/AP.

"Hàn Quốc luôn sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên, và đang tích cực trao đổi thông tin với Mỹ và Nhật Bản về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng", JCS tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết ít nhất 2 vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã được xác nhận. “Đây là một vấn đề nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh của quốc gia chúng ta, khu vực và thế giới”, ông Koizumi nói với các phóng viên.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 4/1 diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang Trung Quốc. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông sẽ đề nghị Trung Quốc đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.