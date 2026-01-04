Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng nay.

An An (Theo AP)

AP dẫn nguồn tin cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển hôm 4/1, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một số tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực thủ đô của Triều Tiên vào khoảng 7h50 sáng ngày 4/1 và các tên lửa đã bay khoảng 900 km. Nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết các vụ phóng.

trieu.png
Một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Triều Tiên hồi tháng 12/2025. Ảnh: KCNA/AP.

"Hàn Quốc luôn sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên, và đang tích cực trao đổi thông tin với Mỹ và Nhật Bản về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng", JCS tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết ít nhất 2 vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã được xác nhận. “Đây là một vấn đề nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh của quốc gia chúng ta, khu vực và thế giới”, ông Koizumi nói với các phóng viên.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 4/1 diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang Trung Quốc. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông sẽ đề nghị Trung Quốc đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

#Phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên #Hòa bình bán đảo Triều Tiên #Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo #Triều Tiên phóng tên lửa #Hàn Quốc #Triều Tiên

Bài liên quan

Thế giới

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

Triều Tiên tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển để thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân của nước này.

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 29/12 tuyên bố nước này đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển để thử nghiệm khả năng răn đe hạt nhân hôm 28/12, chỉ vài ngày sau khi cho thấy những tiến triển rõ rệt trong việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của họ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ "sự rất hài lòng" về các vụ phóng thử tên lửa diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này hôm 28/12. Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm độ tin cậy của khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên và thể hiện sức mạnh của nước này là “một hành động có trách nhiệm thực thi quyền tự vệ và răn đe chiến tranh” trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Xem chi tiết

Thế giới

Hàn Quốc đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về cách thức làm rõ Đường ranh giới quân sự (MDL).

Theo Yonhap, đề xuất này được Hàn Quốc đưa ra hôm 17/11 trong bối cảnh binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt qua đường MDL khi làm nhiệm vụ gần khu vực biên giới.

Đây là đề xuất chính thức đầu tiên của Seoul về việc đàm phán với Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, với cam kết hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên và tạo điều kiện cho đối thoại.

Xem chi tiết

Thế giới

Hàn Quốc phản ứng sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã "lên án mạnh mẽ" vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền.

"Tên lửa được phóng lúc 12h35 trưa ngày 7/11 từ một khu vực ở phía bắc Bình Nhưỡng và bay được khoảng 700 km", Quân đội Hàn Quốc cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới