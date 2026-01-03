Ông Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Theo AP, Tổng thống Trump sáng 3/1 nói rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước trong "cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: hurriyetdailynews.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết vợ của ông Maduro cũng bị bắt giữ trong chiến dịch do lực lượng thực thi pháp luật Mỹ phối hợp thực hiện.

Trước đó, ít nhất 7 vụ nổ vang lên ở thủ đô Caracas vào sáng 3/1 trong khi Chính phủ của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở dân sự và quân sự sau một chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ trong không phận Venezuela do “hoạt động quân sự đang diễn ra” trước khi các vụ nổ ở Caracas xảy ra.

Các vụ nổ ở thủ đô Caracas khiến người dân hoảng sợ và đổ xô ra đường. Vụ tấn công dường như kéo dài chưa đến 30 phút. Hai giờ sau, một số khu vực trong thành phố còn mất điện, nhưng xe cộ vẫn lưu thông tự do.

Khói có thể được nhìn thấy bốc lên từ nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự ở Caracas, trong khi một cơ sở quân sự khác trong thủ đô bị mất điện.

