Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Biểu tình bạo lực ở Iran, ít nhất 10 người thiệt mạng

Chính quyền Iran cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, biểu tình bạo lực tiếp diễn ở Iran khiến 2 người tử vong vào rạng sáng 3/1, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây tại nước này lên 10 người.

Tại Qom, nơi có các trường Hồi giáo Shia lớn nhất nước, một quả lựu đạn phát nổ khiến một người đàn ông thiệt mạng. Tờ báo dẫn lời các quan chức an ninh cho rằng người đàn ông này mang theo lựu đạn để tấn công người dân trong thành phố ở khu vực cách thủ đô Tehran khoảng 130 km về phía nam.

ap25363522315836.jpg
Người biểu tình tuần hành ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 29/12/2025. Ảnh: Fars/AP.

Các video quay từ Qom được cho là ghi lại cảnh lửa cháy trên đường phố suốt đêm.

Vụ tử vong thứ hai trong ngày 3/1 xảy ra tại thị trấn Harsin, tỉnh Kermanshah, cách Tehran khoảng 370 km về phía tây nam. Tại đó, một thành viên của lực lượng tình nguyện Basij thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng và dao.

Theo hãng tin Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 100 địa điểm ở 22 trong số 31 tỉnh của Iran.

Chính phủ dân sự Iran dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Masoud Pezeshkian đã đưa ra tín hiệu cho thấy họ muốn đàm phán với những người biểu tình. Được biết, các cuộc biểu tình bắt nguồn từ vấn đề kinh tế với việc đồng Rial chạm mức thấp kỷ lục khoảng 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
#Biểu tình bạo lực Iran #Tấn công tại Qom #Các cuộc biểu tình toàn quốc #Vấn đề kinh tế Iran #Tình hình chính trị Iran

Bài liên quan

Thế giới

Iran đáp trả lời đe dọa của Mỹ

Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào sau những lời đe dọa quân sự mới từ Mỹ và Israel.

RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 đã đe dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu nước này tái thiết các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Đáp trả, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức và khắc nghiệt vượt quá sức tưởng tượng của những kẻ chủ mưu”.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo Iran và Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran và lực lượng Hamas.

ABC News đưa tin, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, Florida, hôm 29/12, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với cả Iran và Hamas.

Tổng thống Trump dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu Tehran cố gắng tái xây dựng chương trình hạt nhân của nước này.

Xem chi tiết

Thế giới

Iran tuyên bố trong 'cuộc chiến toàn diện' với Israel và phương Tây

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu.

AP đưa tin, Tổng thống Pezeshkian ngày 27/12 tuyên bố Iran đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu, ngay trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 29/12.

“Chúng ta đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng ta được ổn định”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới