Biểu tình bạo lực ở Iran, ít nhất 10 người thiệt mạng

AP đưa tin, biểu tình bạo lực tiếp diễn ở Iran khiến 2 người tử vong vào rạng sáng 3/1, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây tại nước này lên 10 người.

Tại Qom, nơi có các trường Hồi giáo Shia lớn nhất nước, một quả lựu đạn phát nổ khiến một người đàn ông thiệt mạng. Tờ báo dẫn lời các quan chức an ninh cho rằng người đàn ông này mang theo lựu đạn để tấn công người dân trong thành phố ở khu vực cách thủ đô Tehran khoảng 130 km về phía nam.

Người biểu tình tuần hành ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 29/12/2025. Ảnh: Fars/AP.

Các video quay từ Qom được cho là ghi lại cảnh lửa cháy trên đường phố suốt đêm.

Vụ tử vong thứ hai trong ngày 3/1 xảy ra tại thị trấn Harsin, tỉnh Kermanshah, cách Tehran khoảng 370 km về phía tây nam. Tại đó, một thành viên của lực lượng tình nguyện Basij thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng và dao.

Theo hãng tin Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 100 địa điểm ở 22 trong số 31 tỉnh của Iran.

Chính phủ dân sự Iran dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Masoud Pezeshkian đã đưa ra tín hiệu cho thấy họ muốn đàm phán với những người biểu tình. Được biết, các cuộc biểu tình bắt nguồn từ vấn đề kinh tế với việc đồng Rial chạm mức thấp kỷ lục khoảng 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD.

