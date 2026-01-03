Hà Nội

Thế giới

Giới chức Mỹ xác nhận tấn công Venezuela

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela. Nga, Cuba đã lên tiếng lên án hành động này.

TTXVN/Vietnam+

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, trên trang mạng X, một phóng viên của CBS cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.

venezuela-resize.jpg
Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela tối 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành.

Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.

Trong một phản ứng, Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Kosstantin Kosachev gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “vô căn cứ.”

Tại Moskva, trên kênh Telegram, ông Kosachev cho rằng đa số cộng đồng quốc tế sẽ lên án cuộc tấn công vào Venezuela, vì nước này không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ và chiến dịch quân sự này là vô căn cứ và vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết bộ này dự kiến sẽ sớm đưa ra tuyên bố liên quan đến tình hình ở Venezuela.

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước hành động này.

Theo Prensa Latina, cuộc tấn công đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của đa số dư luận.

Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, thêm 2 người thiệt mạng

Nguồn tin cho biết, kể từ đầu tháng 9 đến nay, Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 30 tàu bị nghi chở ma túy, khiến 107 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương, thêm 2 người thiệt mạng

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ truy đuổi tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 21/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tích cực truy đuổi con tàu được cho là một phần của hạm đội ngầm của Venezuela đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", quan chức Mỹ cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Mỹ mới đây bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, làm gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

RT đưa tin, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận vụ bắt giữ hôm 20/12, cho biết rằng Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh, đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Được biết, đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển Venezuela chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần.

Xem chi tiết

