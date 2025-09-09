Hà Nội

Thế giới

Tàu chở hàng đâm xe buýt hai tầng, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào chiếc xe buýt hai tầng ở Mexico.

An An (Theo AJ, PTI)

>>> Mời độc giả xem video về vụ tàu chở hàng đâm xe buýt hai tầng ở Mexico:

Nguồn video: X

Theo Al Jazeera, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực trên đoạn đường giữa Atlacomulco, một thị trấn cách Thành phố Mexico khoảng 115km về phía tây bắc, và Maravatio ở tiểu bang Michoacan vào ngày 8/9.

Khi đó, một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào chiếc xe buýt hai tầng, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Văn phòng Tổng chưởng lý bang Mexico cho biết trong số những người thiệt mạng có 7 phụ nữ và 3 nam giới.

tau1.png
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hàng chục người thương vong ở Mexico. Ảnh: FPJ/PTI.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát, cứu hộ và y tế nhanh chóng tới hiện trường giải cứu nạn nhân.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt đang nhích dần qua đường ray thì đoàn tàu lao tới đâm trúng. Sau đó, một đoạn video khác cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng bên đường ray, nóc xe không còn.

Công ty điều hành tàu hỏa, Canadian Pacific Kansas City của Mexico, xác nhận vụ tai nạn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Công ty có trụ sở tại Calgary cho biết thêm họ đang hợp tác với các nhà chức trách để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo PTI, có thể thấy không có rào chắn hay tín hiệu giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn. Ngay trước thảm kịch, dòng xe cộ vẫn băng qua đường ray tàu hỏa.

