Thế giới

Ngã khỏi xe buýt trường học, bé trai 4 tuổi tử vong

Bé trai 4 tuổi được cho là đã ngã khỏi chiếc buýt trường học đang chạy trên đường ở Ấn Độ và tử vong thương tâm.

An An (Theo India Today)

India Today đưa tin, vụ việc xảy ra tại huyện Gadag, bang Karnataka, Ấn Độ, vào tháng 12/2025. Nạn nhân được xác định là bé Pratham Lamani, học sinh trường Little Heart ở làng Shigli.

Theo thông tin ban đầu, vào hôm xảy ra vụ việc, bé Pratham đến trường bằng xe buýt như thường lệ. Tuy nhiên, bé đã bị ngã xuống từ cửa xe buýt đang chạy ở vị trí cách điểm dừng quy định khoảng 200 đến 300 mét, bị thương nặng và tử vong.

ando2.png
Vụ việc khiến người dân địa phương bức xúc. Ảnh: India Today.

Gia đình và người dân địa phương cáo buộc tài xế và phụ xe đã không đưa đứa trẻ bị thương đến bệnh viện ngay lập tức.

"Sau khi bé bị ngã, tài xế và phụ xe đã đưa bé trở lại xe buýt và tiếp tục hành trình mà không thông báo cho nhà trường hoặc phụ huynh. Chiếc xe bị bỏ lại ở một khu vực hẻo lánh, sau đó những người liên quan bỏ trốn", nguồn tin cho hay.

Theo người dân địa phương, khi gia đình nạn nhân đến nơi, họ không thấy tài xế hay người phụ trách nào có mặt trên xe. “Những người đó đã bỏ xe lại và chạy trốn”, họ cáo buộc.

Sự việc khiến nhiều người dân vô cùng phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm trong cái chết của bé Pratham.

Cảnh sát đã tới hiện trường và mở cuộc điều tra vụ việc.

"Đây là một tai nạn. Bé trai tử vong do bị thương nặng trong vụ tai nạn. Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án và bắt giữ người tài xế", Cảnh sát trưởng huyện Gadag, ông Rohan Jagadeesh, thông tin.

Gia đình của nạn nhân cũng cáo buộc ban quản lý trường học không phản hồi kịp thời sau vụ việc, thiếu sự thấu cảm. "Họ dường như chỉ nghĩ rằng nếu ai đó gặp nạn, chỉ cần chi tiền là giải quyết xong", người nhà của bé Pratham bức xúc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Nguồn video: VNA
#bé trai ngã khỏi xe buýt ở Ấn Độ #tai nạn xe buýt trường học ở Ấn Độ #Ấn Độ #tai nạn giao thông #bé trai 4 tuổi tử vong ở Ấn Độ

