Thế giới

Iran dọa tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong trường hợp này.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 3/1, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington cố gắng can thiệp vào cách Iran xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra tại nước này.

Phát biểu của ông Mohammad Ghalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ đã sẵn sàng và có thể tiến công bất cứ lúc nào "để hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Cộng hòa Hồi giáo Iran".

untitled-6314.png
Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf. Ảnh: Global Look Press/Icana.

“Vị Tổng thống Mỹ nên biết rằng tất cả các căn cứ và lực lượng của Mỹ trên toàn khu vực (Trung Đông) sẽ là mục tiêu hợp pháp để chúng tôi đáp trả bất kỳ hành động phiêu lưu tiềm tàng nào”, ông Ghalibaf cảnh báo trong một tuyên bố trên mạng X hôm 2/1, bình luận về bài đăng của ông Trump trên Truth Social trước đó cùng ngày.

Cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu ở Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cuối tháng 12/2025 khi các thương nhân ở Tehran đình công sau khi đồng tiền quốc gia, Rial, giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng sang các thành phố khác và trở nên mang tính chính trị và bạo lực.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông người biểu tình tấn công các tòa nhà và cơ sở chính phủ có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Thương vong cũng được báo cáo ở cả phía người biểu tình và lực lượng an ninh.

Tổng thống Trump sau đó cảnh báo rằng Washington có thể can thiệp nếu Iran "bắn và làm hại những người biểu tình ôn hòa".

Trong khi đó, ông Ghalibaf cáo buộc rằng các đặc vụ Israel đã tìm cách biến các cuộc biểu tình chính đáng thành các cuộc xung đột bạo lực ở thành thị, và cho biết thêm rằng những nỗ lực đó đã bị ngăn chặn.

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định rằng Tehran có khả năng phân biệt giữa người biểu tình và "lính đánh thuê nước ngoài" và sẽ không bao giờ ngược đãi người dân của mình. Tehran cảnh báo hôm 2/1 rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran sẽ dẫn đến một "phản ứng đáng tiếc".

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
Thế giới

Iran đối mặt với tình trạng bất ổn tồi tệ nhất kể từ năm 2022

Iran đang phải hứng chịu một làn sóng biểu tình quy mô lớn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự biến động của đồng tiền quốc gia.

>>> Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
Thế giới

Iran đáp trả lời đe dọa của Mỹ

Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào sau những lời đe dọa quân sự mới từ Mỹ và Israel.

RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 đã đe dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu nước này tái thiết các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Đáp trả, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức và khắc nghiệt vượt quá sức tưởng tượng của những kẻ chủ mưu”.

Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo Iran và Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran và lực lượng Hamas.

ABC News đưa tin, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, Florida, hôm 29/12, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với cả Iran và Hamas.

Tổng thống Trump dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu Tehran cố gắng tái xây dựng chương trình hạt nhân của nước này.

