Rúng động vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ trong bãi rác

Thi thể của một cô gái trẻ được tìm thấy trong bãi rác ở Noida, Ấn Độ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án.

India Today đưa tin, vụ việc kinh hoàng được phát hiện sau khi người dân tìm thấy một bao tải khả nghi nằm giữa bãi rác trong khu vực thuộc thẩm quyền của đồn cảnh sát Sector 142 ở Noida vào ngày 27/12/2025 nên trình báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường cùng đội pháp y. Họ phát hiện thi thể một cô gái trẻ trong bao tải và ngay lập tức phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục sơ bộ, thi thể được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sau khi thi thể của một cô gái trẻ được tìm thấy trong bãi rác. Ảnh: ITG.

"Nạn nhân được cho là khoảng 22 đến 25 tuổi. Tay và chân của nạn nhân bị trói, trên mặt có những vết bỏng rõ ràng", cảnh sát thông tin.

Theo cảnh sát, nạn nhân có thể đã bị sát hại ở nơi khác, sau đó hung thủ mang thi thể bỏ tại bãi rác. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính nạn nhân cũng như các tình tiết xung quanh vụ án.

"Chúng tôi đang xem lại các đoạn camera giám sát ở khu vực lân cận và đối chiếu với hồ sơ những người mất tích để thu thập manh mối trong quá trình điều tra. Tất cả khía cạnh đều đang được xem xét kỹ lưỡng", cảnh sát thông tin.

