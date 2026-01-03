Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ trong bãi rác

Thi thể của một cô gái trẻ được tìm thấy trong bãi rác ở Noida, Ấn Độ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án.

An An (Theo India Today)

India Today đưa tin, vụ việc kinh hoàng được phát hiện sau khi người dân tìm thấy một bao tải khả nghi nằm giữa bãi rác trong khu vực thuộc thẩm quyền của đồn cảnh sát Sector 142 ở Noida vào ngày 27/12/2025 nên trình báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường cùng đội pháp y. Họ phát hiện thi thể một cô gái trẻ trong bao tải và ngay lập tức phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục sơ bộ, thi thể được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

ando1.png
Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sau khi thi thể của một cô gái trẻ được tìm thấy trong bãi rác. Ảnh: ITG.

"Nạn nhân được cho là khoảng 22 đến 25 tuổi. Tay và chân của nạn nhân bị trói, trên mặt có những vết bỏng rõ ràng", cảnh sát thông tin.

Theo cảnh sát, nạn nhân có thể đã bị sát hại ở nơi khác, sau đó hung thủ mang thi thể bỏ tại bãi rác. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính nạn nhân cũng như các tình tiết xung quanh vụ án.

"Chúng tôi đang xem lại các đoạn camera giám sát ở khu vực lân cận và đối chiếu với hồ sơ những người mất tích để thu thập manh mối trong quá trình điều tra. Tất cả khía cạnh đều đang được xem xét kỹ lưỡng", cảnh sát thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV
#Phát hiện thi thể trong bãi rác #Vụ án mạng tại Ấn Độ #Điều tra vụ sát hại cô gái #án mạng ở Ấn Độ #thi thể cô gái trong bãi rác ở Ấn Độ

Bài liên quan

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Cảnh sát nghi ngờ người chồng đã tự tử sau khi sát hại vợ và 3 người con.

Theo India Today, vụ việc rúng động xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Thi thể của một cặp vợ chồng và 3 người con của họ được người thân và dân làng phát hiện trong căn phòng khóa trái cửa hôm 14/11.

Theo cảnh sát, danh tính nạn nhân được xác định là Roz Ali (tức Rafiq), vợ anh là Shahnaz, cùng 3 người con của họ là Tabassum, Moin và Gulnaz.

Xem chi tiết

Thế giới

Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

Một thi thể đang phân hủy được phát hiện trong bể chứa nước ở tầng 5 của trường y ở Deoria, Ấn Độ.

Theo India Today ngày 8/10, sự việc gây chấn động khắp Trường Y Mahamrishi Devaraha Baba ở Deoria, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Nhận được phản ánh nước có mùi hôi khó chịu, các nhân viên vệ sinh môi trường đã kiểm tra bể chứa nước ở tầng 5 của tòa nhà và bàng hoàng phát hiện thi thể bên trong.

Xem chi tiết

Thế giới

Chồng cùng nhân tình sát hại vợ, tạo dựng hiện trường giả

Một người đàn ông 30 tuổi và hai nhân tình của hắn ta đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Theo NDTV, vụ án mạng xảy ra tại làng Nuagaon, Berhampur, Ấn Độ, vào ngày 4/8.

Nghi phạm, Santosh Naik, một kẻ nghiện cờ bạc 30 tuổi, cùng hai tình nhân của hắn là Anita Naik (26 tuổi) và Sruti Parida (21 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại Puja Naik (28 tuổi), vợ của Santosh. Sau khi gây án, các nghi phạm đã dàn dựng thành hiện trường một vụ tự tử.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới