Brazil lên tiếng về chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela của Mỹ

Brazil lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, gọi cuộc đột kích bắt Tổng thống Maduro là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế.

RT đưa tin ngày 4/1, Brazil lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, gọi cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế nguy hiểm, đe dọa gây bất ổn cho khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố rằng các vụ tấn công và bắt giữ ông Maduro đã “vượt qua lằn ranh không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh: Alchetron.

Trong một tuyên bố trên mạng X, ông Lula nói rằng những hành động này của Mỹ là “sự xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Venezuela” và thiết lập “một tiền lệ xấu cho toàn bộ cộng đồng quốc tế”.

“Cộng đồng quốc tế, thông qua Liên Hợp Quốc, cần có phản ứng mạnh mẽ trước sự việc này. Brazil lên án các hành động nói trên và sẵn sàng thúc đẩy con đường đối thoại và hợp tác", ông Lula nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng các hành động của Mỹ đe dọa “việc duy trì khu vực như một vùng hòa bình”.

Sự lên án của Brazil đối với các hành động của Mỹ được nhiều thành viên BRICS khác đồng tình. Bộ Ngoại giao Nga gọi chiến dịch của Mỹ là hành động quân sự quá mức, kêu gọi kiềm chế và chống lại sự leo thang hơn nữa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ “sự bàng hoàng sâu sắc” trước các sự kiện, kêu gọi Washington “ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro