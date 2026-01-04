Diễn biến mới nhất vụ Mỹ tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ít nhất là tạm thời.

AP đưa tin, vài giờ sau chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ tại Venezuela, Tổng thống Trump ngày 3/1 tuyên bố rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ít nhất là tạm thời, và khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này để bán cho các quốc gia khác.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Trump tiết lộ kế hoạch của mình là tận dụng khoảng trống lãnh đạo để "sửa chữa" cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đất nước (Venezuela) và bán "một lượng lớn" dầu cho các nước khác.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AP.

Hành động quyết liệt này là đỉnh điểm của một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này và Tổng thống Venezuela Maduro.

Các chuyên gia pháp lý ngay lập tức đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chiến dịch này của Mỹ, trong khi Phó Tổng thống Venezuela lên tiếng yêu cầu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro, nói rằng ông vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước.

Ông Maduro và phu nhân, bà Cilia Flores, bị bắt giữ đêm 2/1 tại nhà riêng trong một khu căn cứ quân sự ở Venezuela, ban đầu được đưa lên một tàu chiến của Mỹ. Một chiếc máy bay được cho là chở nhà lãnh đạo Venezuela đã hạ cánh xuống New York vào tối 3/1.

Một đoàn xe lớn gồm các phương tiện của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ, trong đó có một xe bọc thép, đã rời sân bay trực thăng ở Manhattan ngay trước 19h tối và lái xe đến văn phòng Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) gần đó.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi trước đó nói rằng vợ chồng ông Maduro bị truy tố tại New York với cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí.