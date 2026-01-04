Hà Nội

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi người dân đoàn kết

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela.

An An (Theo India Times)

Theo India Times, Venezuela bước vào một giai đoạn mới đầy bất ổn hôm 3/1, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.

Do chưa có thông báo về quá trình chuyển giao chính trị ngay lập tức, Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela, phù hợp với các điều khoản hiến pháp liên quan đến trường hợp tổng thống vắng mặt.

untitled-2906.png
Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Venezuela. Ảnh: TASS.

Bà Rodriguez nắm quyền chỉ vài giờ sau khi ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, bị Mỹ bắt giữ. Bà đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng cùng ngày, xuất hiện cùng với các Bộ trưởng cấp cao và quan chức quân đội.

Trong cuộc họp, bà Rodriguez lên án mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ, đồng thời yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống lâm thời Rodriguez nói rằng cuộc tấn công của Mỹ vào rạng sáng đã vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela. Bà cũng kêu gọi người dân Venezuela đoàn kết, thúc giục các nước Mỹ Latinh bác bỏ hành động sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền.

Bà Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela, bất chấp việc ông bị Mỹ bắt giữ.

"Chỉ có một Tổng thống duy nhất ở đất nước này, và ông ấy là Nicolas Maduro", bà nói trong cuộc họp hội đồng được phát sóng trên truyền hình nhà nước Venezuela.

