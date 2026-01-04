Ngoại trưởng Nga điện đàm với Phó Tổng thống Venezuela

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez và bày tỏ sự đoàn kết với người dân quốc gia Nam Mỹ này.

RT đưa tin, cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez diễn ra hôm 3/1, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng sau các tấn công quy mô lớn vào Venezuela, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ và đưa nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro ra khỏi đất nước.

"Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sự đoàn kết vững chắc với người dân Venezuela", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ chính sách bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Venezuela.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Anadolu.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cả ông Lavrov và bà Rodriguez đều “bày tỏ sự ủng hộ việc ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa và tìm cách giải quyết tình hình thông qua đối thoại”. Cả hai bên cũng cam kết thúc đẩy thỏa thuận đối tác chiến lược Nga-Venezuela.

Moscow kêu gọi Washington thả Tổng thống Venezuela và phu nhân của ông.

"Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện để giải quyết mọi vấn đề hiện có giữa Mỹ và Venezuela thông qua đối thoại", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo Hiến pháp Venezuela, bà Rodriguez sẽ là người nắm quyền nếu Tổng thống đương nhiệm không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, ông Trump đã nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ can thiệp vào việc quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước Nam Mỹ này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Mỹ tấn công Venezuela