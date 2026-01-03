Hà Nội

Thế giới

Phản ứng của Nga sau vụ Mỹ tấn công vào Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga lên án điều mà họ gọi là hành động “gây hấn vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Tổng thống Donald Trump ngày 3/1 xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, tuyên bố rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga lên án điều mà họ gọi là hành động “gây hấn vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt các hành động leo thang hơn nữa.

untitled.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS.

Moscow tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và ủng hộ lời kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng khu vực Mỹ Latinh cần duy trì hòa bình và Venezuela phải được tự do quyết định tương lai của mình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, mô tả các cuộc tấn công mới nhất vào Venezuela là một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm thay đổi một chế độ “không mong muốn”, cáo buộc Washington tìm cách áp đặt ý chí của mình lên đất nước này.

Trước đó, các quan chức Venezuela cho biết nước này đã bị Mỹ tấn công trực tiếp với nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Caracas hôm 3/1. Ngoại trưởng Yvan Gil cáo buộc Washington đang cố gắng giành quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Mỹ Latinh này.

Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngay sau các vụ nổ. Chính phủ nước này cho biết các vụ tấn công cũng xảy ra ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas. Ông Trump nhiều lần cáo buộc Chính phủ Venezuela tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn, và đã cho phép mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ nhắm vào các tuyến đường buôn lậu bị nghi ngờ ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Ông Maduro bác bỏ những cáo buộc này, tố Mỹ gây hấn và sử dụng các chiến dịch chống ma túy làm cái cớ để lật đổ chính phủ của ông. Tổng thống Venezuela cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào nhằm vào đất nước ông sẽ vấp phải sự kháng cự.

