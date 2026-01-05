Tổng thống lâm thời Venezuela tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro.

The Guardian đưa tin ngày 5/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro hôm 3/1.

Kênh truyền hình nhà nước chiếu cảnh bà Rodriguez ngồi ở bàn cùng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello trong Cung điện Miraflores.

Lãnh đạo lâm thời của Venezuela được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TASS.

Trong khi đó, theo RT, Tổng thống Trump mới đây nói về cách ông muốn "điều hành" Venezuela, tuyên bố rằng đất nước này trước hết phải được khôi phục "trật tự pháp luật" và kỷ luật kinh tế trước khi có thể xem xét bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai.

"Chúng ta nên điều hành đất nước (Venezuela) một cách đúng đắn. Chúng ta nên điều hành đất nước dựa trên luật pháp và trật tự. Chúng ta nên điều hành đất nước sao cho có thể tận dụng được lợi thế kinh tế từ những nguồn lực sẵn có - dầu mỏ và những tài nguyên quý giá khác”, ông Trump tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm 4/1, Tổng thống Trump cũng đã gạt bỏ những lo ngại rằng chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro có thể kéo Washington vào một "vũng lầy" kéo dài tương tự như ở Iraq hay Afghanistan.

Hôm 4/1, Tòa án Tối cao Venezuela chính thức chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ Tổng thống lâm thời Venezuela để đảm bảo “sự liên tục của Nhà nước” và “bảo vệ chủ quyền”.

Bà Delcy Rodriguez tuyên bố rằng Venezuela “sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác”.

Ông Trump cảnh báo bà Rodriguez rằng bà có thể là người tiếp theo sau ông Nicolas Maduro. “Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro”, ông nói với tờ The Atlantic trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

