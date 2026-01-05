Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro.

An An (Theo Guardian, RT)

The Guardian đưa tin ngày 5/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro hôm 3/1.

Kênh truyền hình nhà nước chiếu cảnh bà Rodriguez ngồi ở bàn cùng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello trong Cung điện Miraflores.

Lãnh đạo lâm thời của Venezuela được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau.

untitled-2906.png
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TASS.

Trong khi đó, theo RT, Tổng thống Trump mới đây nói về cách ông muốn "điều hành" Venezuela, tuyên bố rằng đất nước này trước hết phải được khôi phục "trật tự pháp luật" và kỷ luật kinh tế trước khi có thể xem xét bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai.

"Chúng ta nên điều hành đất nước (Venezuela) một cách đúng đắn. Chúng ta nên điều hành đất nước dựa trên luật pháp và trật tự. Chúng ta nên điều hành đất nước sao cho có thể tận dụng được lợi thế kinh tế từ những nguồn lực sẵn có - dầu mỏ và những tài nguyên quý giá khác”, ông Trump tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm 4/1, Tổng thống Trump cũng đã gạt bỏ những lo ngại rằng chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro có thể kéo Washington vào một "vũng lầy" kéo dài tương tự như ở Iraq hay Afghanistan.

Hôm 4/1, Tòa án Tối cao Venezuela chính thức chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ Tổng thống lâm thời Venezuela để đảm bảo “sự liên tục của Nhà nước” và “bảo vệ chủ quyền”.

Bà Delcy Rodriguez tuyên bố rằng Venezuela “sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác”.

Ông Trump cảnh báo bà Rodriguez rằng bà có thể là người tiếp theo sau ông Nicolas Maduro. “Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro”, ông nói với tờ The Atlantic trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công vào Venezuela hôm 3/1

Nguồn video: VTV
#Quan hệ Mỹ - Venezuela #Phản ứng quốc tế về Venezuela #Chính sách của Tổng thống Trump #Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez #Mỹ tấn công Venezuela #Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro

Bài liên quan

Thế giới

Biểu tình tại Mỹ phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela

Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 100 thành phố của nước Mỹ nhằm phản đối vụ Mỹ tấn công vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Theo Tân Hoa Xã, hàng trăm người đã xuống đường ở Manhattan, New York, ngày 3/1 để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, trong đó có việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân của ông.

Cuộc tuần hành là một phần của làn sóng biểu tình trên toàn quốc "Không chiến tranh với Venezuela" diễn ra tại hơn 100 thành phố của Mỹ, bao gồm Seattle, New York, Boston, Los Angeles, Atlanta, Chicago và Miami,...

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi người dân đoàn kết

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela.

Theo India Times, Venezuela bước vào một giai đoạn mới đầy bất ổn hôm 3/1, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.

Do chưa có thông báo về quá trình chuyển giao chính trị ngay lập tức, Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela, phù hợp với các điều khoản hiến pháp liên quan đến trường hợp tổng thống vắng mặt.

Xem chi tiết

Thế giới

Diễn biến mới nhất vụ Mỹ tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ít nhất là tạm thời.

AP đưa tin, vài giờ sau chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ tại Venezuela, Tổng thống Trump ngày 3/1 tuyên bố rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ít nhất là tạm thời, và khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này để bán cho các quốc gia khác.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Trump tiết lộ kế hoạch của mình là tận dụng khoảng trống lãnh đạo để "sửa chữa" cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đất nước (Venezuela) và bán "một lượng lớn" dầu cho các nước khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới