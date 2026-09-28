Tưởng đau tinh hoàn do nhảy xuống hồ, 2 ngày sau bé trai phải cắt bỏ

Sưng đau tinh hoàn nhưng gia đình nghĩ do nhảy xuống hồ, bé trai 14 tuổi đến viện sau 2 ngày và phải cắt bỏ tinh hoàn đã hoại tử.

Chủ quan với đau khiến tinh hoàn hoại tử

Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận bé trai 14 tuổi, ở xã Quảng Hà, Quảng Ninh, trong tình trạng sưng đau nhiều vùng bìu phải.

Theo gia đình, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, trẻ đi tắm hồ và nhảy từ trên bờ xuống. Sau đó, trẻ xuất hiện sưng đau vùng tinh hoàn phải. Cho rằng cơn đau có thể liên quan đến việc nhảy xuống hồ, gia đình không đưa trẻ đi khám ngay.

Đến ngày vào viện, tình trạng đau tăng lên, gia đình mới đưa trẻ đến Bệnh viện Bãi Cháy.

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, vùng bìu phải sưng nề, tấy đỏ, tinh hoàn phải đau nhiều. Tinh hoàn trái chưa ghi nhận bất thường.

Kết quả siêu âm Doppler cho thấy tinh hoàn phải tăng kích thước, nhu mô không đồng đều, không thấy tín hiệu mạch máu trên Doppler màu, phù hợp với tình trạng xoắn tinh hoàn.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Quyết cùng ê-kíp đang tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải - Ảnh BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hoại tử tinh hoàn phải do xoắn tinh hoàn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng xoắn đã kéo dài, tinh hoàn phải đã hoại tử, không còn khả năng bảo tồn. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải.

Đau đột ngột vùng bìu cần nghĩ đến xoắn tinh hoàn

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Quyết, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn bị xoay quanh thừng tinh, làm cản trở hoặc ngừng hoàn toàn dòng máu đến tinh hoàn. Đây là một cấp cứu ngoại khoa, thường gặp ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Biểu hiện điển hình là đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội, có thể kèm sưng đỏ vùng bìu. Tinh hoàn bên bệnh có thể nằm cao hơn bình thường, trẻ có thể buồn nôn hoặc nôn. Tuy nhiên, triệu chứng không phải lúc nào cũng điển hình, đặc biệt ở trẻ.

Khi dòng máu đến tinh hoàn bị cản trở kéo dài, mô tinh hoàn có thể bị tổn thương không hồi phục, dẫn đến hoại tử. Khi đó, khả năng bảo tồn tinh hoàn không còn và người bệnh buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Tinh hoàn phải đã hoại tử, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải - Ảnh BVCC

Trường hợp bé trai 14 tuổi trên là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan trước những bất thường ở vùng bìu, tinh hoàn. Khi trẻ xuất hiện đau hoặc sưng bất thường, gia đình không nên tự theo dõi tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự hết.

Đặc biệt, với cơn đau tinh hoàn khởi phát đột ngột, dữ dội, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa càng sớm càng tốt. Với xoắn tinh hoàn, việc trì hoãn thăm khám có thể làm mất cơ hội bảo tồn tinh hoàn.

Dấu hiệu cần lưu ý - Đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội. - Sưng, đỏ vùng bìu. - Tinh hoàn bên đau nằm cao hơn bình thường. - Có thể kèm buồn nôn hoặc nôn.

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