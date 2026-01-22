Cụ ông phải cắt cụt chi dưới vì xơ vữa động mạch gây tắc, hoại tử

Bệnh xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử và cắt cụt, đặc biệt ở người cao tuổi.

Theo VTV, xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Một bệnh nhân 80 tuổi tại Phú Thọ phải cắt cụt chi do phát hiện muộn, tổn thương hoại tử nặng.

Xơ vữa động mạch chi dưới nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có nguy cơ cắt cụt chân do hoại tử vì tắc mạch. Ảnh VTV

Xơ vữa động mạch chi dưới là bệnh lý mạn tính nguy hiểm, thường tiến triển chậm và âm thầm nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trường hợp vừa được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (Phú Thọ) là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

Bệnh nhân T.V.T. (80 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bàn chân phải sưng nề, hoại tử lan rộng, chảy dịch mủ và có mùi hôi. Qua khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân xuất hiện đau nhức và sưng nhẹ bàn chân khi đi lại, nghỉ ngơi thì đỡ đau nên chủ quan cho rằng đây là biểu hiện tuổi già, không đi khám.

Khi tình trạng đau tăng dần, các ngón chân và bàn chân bắt đầu hoại tử, bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện, đến khi nhiễm trùng nặng mới vào cơ sở y tế.

Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân mắc xơ vữa động mạch chi dưới kèm hội chứng mạch tận, làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu nuôi chi. Tình trạng thiếu oxy kéo dài đã dẫn đến hoại tử mô và bội nhiễm nặng. Do tổn thương lan rộng, nguy cơ nhiễm trùng huyết cao và không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ bàn chân phải và một phần cẳng chân để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, xơ vữa động mạch chi dưới thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thừa cân và ít vận động. Bệnh có thể khởi phát bằng các triệu chứng nhẹ như đau chân khi đi lại, tê bì, lạnh chi nhưng nếu bỏ qua, hậu quả có thể là hoại tử và cắt cụt chi.

Khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau chân kéo dài, sưng nề, tê bì, lạnh chi, vết thương lâu lành hoặc đổi màu da chi, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Bệnh xơ vữa động mạch 2 chi dưới khiến người bệnh đi lại khó khăn. Ảnh minh họa/benhvienphuongdong.vn