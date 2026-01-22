Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cụ ông phải cắt cụt chi dưới vì xơ vữa động mạch gây tắc, hoại tử

Bệnh xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử và cắt cụt, đặc biệt ở người cao tuổi.

Bình Nguyên

Theo VTV, xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Một bệnh nhân 80 tuổi tại Phú Thọ phải cắt cụt chi do phát hiện muộn, tổn thương hoại tử nặng.

Xơ vữa động mạch chi dưới nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có nguy cơ cắt cụt chân do hoại tử vì tắc mạch. Ảnh VTV

Xơ vữa động mạch chi dưới là bệnh lý mạn tính nguy hiểm, thường tiến triển chậm và âm thầm nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trường hợp vừa được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (Phú Thọ) là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

Bệnh nhân T.V.T. (80 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bàn chân phải sưng nề, hoại tử lan rộng, chảy dịch mủ và có mùi hôi. Qua khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân xuất hiện đau nhức và sưng nhẹ bàn chân khi đi lại, nghỉ ngơi thì đỡ đau nên chủ quan cho rằng đây là biểu hiện tuổi già, không đi khám.

Khi tình trạng đau tăng dần, các ngón chân và bàn chân bắt đầu hoại tử, bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện, đến khi nhiễm trùng nặng mới vào cơ sở y tế.

Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân mắc xơ vữa động mạch chi dưới kèm hội chứng mạch tận, làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu nuôi chi. Tình trạng thiếu oxy kéo dài đã dẫn đến hoại tử mô và bội nhiễm nặng. Do tổn thương lan rộng, nguy cơ nhiễm trùng huyết cao và không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ bàn chân phải và một phần cẳng chân để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, xơ vữa động mạch chi dưới thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thừa cân và ít vận động. Bệnh có thể khởi phát bằng các triệu chứng nhẹ như đau chân khi đi lại, tê bì, lạnh chi nhưng nếu bỏ qua, hậu quả có thể là hoại tử và cắt cụt chi.

Khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau chân kéo dài, sưng nề, tê bì, lạnh chi, vết thương lâu lành hoặc đổi màu da chi, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Bệnh xơ vữa động mạch 2 chi dưới khiến người bệnh đi lại khó khăn. Ảnh minh họa/benhvienphuongdong.vn

Theo thống kê trên thế giới có trên 20% người trên 70 tuổi sẽ bị tắc động mạch chi dưới. Nếu khi bệnh đã ở giai đoạn 3, giai đoạn đau liên tục thì 20% phải cắt cụt chi.

Bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới là tình trạng động mạch chủ và các động mạch ở chi dưới bị hẹp hoặc tắc, gây cản trở lưu thông máu đến các cơ quan bộ phận chi dưới như cơ và bộ phận liên quan khác như dây thần kinh, da... ở phía hạ lưu.

Nguyên nhân chính (chiếm 95%) dẫn đến căn bệnh này là do người bệnh bị xơ vữa mạch máu và đái tháo đường. Ngoài ra còn nguyên nhân khác là bệnh tự miễn ở người trẻ tuổi gây mạch máu hẹp và tắc lại. Mạch máu nuôi chi, dày, xơ vữa và tắc dần dần.

Khi tắc nghẽn, cơ thể đưa máu bằng đường phụ xuống chân để nuôi thêm chân khiến tình trạng ngày càng tồi tệ và kéo dài một thời gian gọi là tắc mãn tính. Nếu tắc cấp tính chỉ một thời gian ngắn chân bị thối và phải cắt cụt chi.

Để phòng ngừa xơ vữa động mạch chi dưới, người bệnh cần duy trì lối sống khoa học để kiểm soát tốt tình trạng mỡ trong máu, huyết áp và đường huyết ổn định.

#xơ vữa động mạch #cắt cụt chân #bệnh mạch máu #đái tháo đường #người cao tuổi #tắc mạch chi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chủ quan với triệu chứng nhẹ, lỡ 'thời gian vàng' cấp cứu nhồi máu cơ tim

Trên thực tế, rất nhiều người bệnh đã bỏ lỡ “thời gian vàng” để cấp cứu nhồi máu cơ tim chỉ vì nhầm lẫn triệu chứng hoặc xử trí sai cách tại nhà.

Tim hoại tử vì chủ quan với đau nhẹ do đầy bụng

“Tôi nghĩ chỉ là đau nhẹ do đầy bụng, nên cố nghỉ thêm chút xem sao. Đến khi tức ngực lan lên cổ, vã mồ hôi và không ngồi dậy nổi, tôi mới vội vào viện”, ông Chiến (57 tuổi, Hà Nội) kể lại.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phòng biến chứng nguy hiểm của các bệnh nội tiết

Hệ nội tiết kiểm soát nhiều chức năng quan trọng, nhưng rối loạn có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện.

Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hệ thống nội tiết được xem như “nhạc trưởng” của cơ thể, bao gồm một mạng lưới các tuyến sản xuất và giải phóng hormone, giúp kiểm soát nhiều chức năng quan trọng, đặc biệt là khả năng chuyển hóa năng lượng giúp các tế bào và cơ quan vận hành. Hoạt động của hệ thống này ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển, trao đổi chất, chức năng tình dục và tâm trạng của cơ thể.

Hệ Nội tiết là hệ thống các tuyến và cơ quan sản xuất hormone, bao gồm: Tuyến giáp, tuyến tụy (liên quan đến insulin và điều hòa đường huyết), tuyến thượng thận, tuyến yên, tuyến cận giáp, buồng trứng (ở nữ) hoặc tinh hoàn (ở nam).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chế độ dinh dưỡng quan trọng trong kiểm soát đái tháo đường

Chế độ ăn hợp lý giúp kiểm soát đường huyết, phòng ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh đái tháo đường.

Đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate làm giảm dung nạp đối với glucose đưa đến tăng đường huyết mạn tính. Chế độ ăn là vấn đề quan trọng nhất trong điều trị đái tháo đường với mục đích nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, cân bằng đủ cả về số lượng và chất lượng để có thể kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng lý tưởng, ngăn ngừa diễn tiến và biến chứng.

Theo thống kê, hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đang điều trị và cấp thuốc cho khoảng gần 2000 người bệnh đái tháo đường. Thông qua các chỉ số xét nghiệm máu, nước tiểu, người bệnh sẽ được các bác sĩ tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, cùng đó là các chế độ luyện tập, sinh hoạt hàng ngày để tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới