Sự thật về đại dương trên Mặt trăng Europa

Nằm sâu trong hệ thống sao Mộc, cách Mặt trời 780 triệu km, Europa là một mặt trăng băng giá không mấy nổi bật, đã hoàn toàn đảo lộn mọi hiểu biết của con người. Europa, thiếu ánh sáng mặt trời và môi trường ôn hòa, nhưng lại được bảo vệ bởi một lực lượng cực kỳ bí ẩn trong vũ trụ, giữ gìn một đại dương rộng lớn bị chôn vùi bên dưới bề mặt. Nó đã trở thành thiên thể bí ẩn có khả năng chứa sự sống cao nhất trong Hệ Mặt trời.

Ảnh: @Space.com.

Khi các tàu thăm dò Voyager và Galileo bay ngang qua Europa và truyền về những hình ảnh độ phân giải cao đầu tiên, toàn bộ cộng đồng thiên văn học ngay lập tức bị cuốn vào sự phấn khích và kinh ngạc. Vẻ ngoài của hành tinh này quá kỳ lạ. Không có những ngọn núi hiểm trở hay những miệng hố dày đặc. Toàn bộ bề mặt nhẵn mịn như một lớp băng được đánh bóng cẩn thận, ngoại trừ những vết nứt màu đỏ sẫm chằng chịt bao phủ nó như một lớp vỏ trứng vỡ vụn vừa được dán lại, lấp lánh ánh sáng trắng lạnh lẽo trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ.

Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc hơn nữa là, thông qua việc lập bản đồ trọng lực và phân tích từ trường, họ đã bóc tách các lớp cấu trúc bên trong của Mặt trăng Europa và phát hiện ra một nghịch lý về kích thước trái ngược với lẽ thường. Mặt trăng này chỉ có đường kính hơn 3.100 km, nhỏ hơn Mặt trăng của chúng ta, và là một vật thể nhỏ bé không đáng kể trong số bốn Mặt trăng Galilean của Sao Mộc. Tuy nhiên, lớp vỏ nhỏ bé này của Mặt trăng Europa lại ẩn chứa đại dương nước lỏng lớn nhất trong Hệ Mặt trời.

Cấu trúc của Europa vô cùng đa lớp. Lớp ngoài cùng là một lớp vỏ băng cứng dày từ 15 đến 25 km, nơi nhiệt độ giảm xuống -160 đến -220 độ C. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với bề mặt đều đóng băng ngay lập tức, kể cả khí. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ băng giá này là một đại dương nước lỏng toàn phần sâu tới 100 km - một độ sâu vượt xa mọi hiểu biết thông thường.

Để dễ hình dung hơn, rãnh Mariana, điểm sâu nhất trên Trái đất, chỉ có độ sâu tối đa 11 km, và độ sâu trung bình của các đại dương trên Trái đất chỉ là 3,7 km. Đại dương của Europa sâu gấp gần 30 lần đại dương của Trái đất. Nếu toàn bộ lượng nước lỏng bên trong Europa được chiết xuất và tập hợp lại thành một khối cầu nước hoàn chỉnh, thể tích của nó sẽ gấp hai đến ba lần tổng thể tích của tất cả các đại dương, sông, hồ và nước ngầm trên Trái đất cộng lại.

Một hành tinh nhỏ hơn Mặt Trăng lại chứa đại dương lớn nhất trong Hệ Mặt trời – sự tương phản này đủ để khiến người ta rùng mình. Vô số nhà thiên văn học tin chắc rằng, Mặt trăng Europa có thể chứa đựng sự sống ngoài hành tinh mà chúng ta đang tìm kiếm.