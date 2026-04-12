Sự thật về đại dương trên Mặt trăng Europa

Europa nhỏ hơn Mặt trăng, nhưng lại chứa một đại dương khổng lồ gấp đôi kích thước Trái đất.

Nằm sâu trong hệ thống sao Mộc, cách Mặt trời 780 triệu km, Europa là một mặt trăng băng giá không mấy nổi bật, đã hoàn toàn đảo lộn mọi hiểu biết của con người. Europa, thiếu ánh sáng mặt trời và môi trường ôn hòa, nhưng lại được bảo vệ bởi một lực lượng cực kỳ bí ẩn trong vũ trụ, giữ gìn một đại dương rộng lớn bị chôn vùi bên dưới bề mặt. Nó đã trở thành thiên thể bí ẩn có khả năng chứa sự sống cao nhất trong Hệ Mặt trời.

Ảnh: @Space.com.

Khi các tàu thăm dò Voyager và Galileo bay ngang qua Europa và truyền về những hình ảnh độ phân giải cao đầu tiên, toàn bộ cộng đồng thiên văn học ngay lập tức bị cuốn vào sự phấn khích và kinh ngạc. Vẻ ngoài của hành tinh này quá kỳ lạ. Không có những ngọn núi hiểm trở hay những miệng hố dày đặc. Toàn bộ bề mặt nhẵn mịn như một lớp băng được đánh bóng cẩn thận, ngoại trừ những vết nứt màu đỏ sẫm chằng chịt bao phủ nó như một lớp vỏ trứng vỡ vụn vừa được dán lại, lấp lánh ánh sáng trắng lạnh lẽo trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ.

Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc hơn nữa là, thông qua việc lập bản đồ trọng lực và phân tích từ trường, họ đã bóc tách các lớp cấu trúc bên trong của Mặt trăng Europa và phát hiện ra một nghịch lý về kích thước trái ngược với lẽ thường. Mặt trăng này chỉ có đường kính hơn 3.100 km, nhỏ hơn Mặt trăng của chúng ta, và là một vật thể nhỏ bé không đáng kể trong số bốn Mặt trăng Galilean của Sao Mộc. Tuy nhiên, lớp vỏ nhỏ bé này của Mặt trăng Europa lại ẩn chứa đại dương nước lỏng lớn nhất trong Hệ Mặt trời.

Ảnh: @Space.com.

Cấu trúc của Europa vô cùng đa lớp. Lớp ngoài cùng là một lớp vỏ băng cứng dày từ 15 đến 25 km, nơi nhiệt độ giảm xuống -160 đến -220 độ C. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với bề mặt đều đóng băng ngay lập tức, kể cả khí. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ băng giá này là một đại dương nước lỏng toàn phần sâu tới 100 km - một độ sâu vượt xa mọi hiểu biết thông thường.

Để dễ hình dung hơn, rãnh Mariana, điểm sâu nhất trên Trái đất, chỉ có độ sâu tối đa 11 km, và độ sâu trung bình của các đại dương trên Trái đất chỉ là 3,7 km. Đại dương của Europa sâu gấp gần 30 lần đại dương của Trái đất. Nếu toàn bộ lượng nước lỏng bên trong Europa được chiết xuất và tập hợp lại thành một khối cầu nước hoàn chỉnh, thể tích của nó sẽ gấp hai đến ba lần tổng thể tích của tất cả các đại dương, sông, hồ và nước ngầm trên Trái đất cộng lại.

Một hành tinh nhỏ hơn Mặt Trăng lại chứa đại dương lớn nhất trong Hệ Mặt trời – sự tương phản này đủ để khiến người ta rùng mình. Vô số nhà thiên văn học tin chắc rằng, Mặt trăng Europa có thể chứa đựng sự sống ngoài hành tinh mà chúng ta đang tìm kiếm.

Phát hiện hành tinh hủy diệt chứa đại dương dung nham

Các nhà khoa học phát hiện ra một hành tinh kỳ lạ, khác hoàn toàn với bất kỳ hành tinh nào họ từng thấy trước đây.

Một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một hành tinh chưa từng được biết đến trước đây nằm ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Về bản chất hủy diệt, hành tinh này chứa một đại dương dung nham với một lượng lớn lưu huỳnh. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Astronomy.

Hành tinh ngoài Hệ Mặt trời này được đặt tên là L 98-59 d, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ ở khoảng cách 35 năm ánh sáng so với Trái đất. Dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA và các đài quan sát trên mặt đất đã tiết lộ những điểm bất thường của nó, hành tinh này có kích thước gấp khoảng 1,6 lần Trái đất, mật độ thấp bất thường và bầu khí quyển rất giàu hydro sunfua.

Sinh vật khổng lồ lông lá sống trong khu rừng 'rậm rạp nhất châu Phi'

Ẩn sâu trong vùng rừng núi Đông Phi, Vườn quốc gia Bwindi (Uganda) là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học và hoang dã nhất hành tinh.

Một trong những khu rừng cổ xưa nhất châu Phi. Bwindi được xem là rừng mưa nhiệt đới cổ đại, tồn tại từ thời kỳ băng hà cách đây hàng chục nghìn năm. Nhờ lịch sử lâu dài, nơi đây tích tụ được hệ sinh thái phong phú với nhiều loài sinh vật tiến hóa độc lập. Ảnh: Flickr.
Địa hình dốc và rậm rạp đúng như tên gọi. Tên “Bwindi” trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “khu rừng tối và rậm”. Địa hình nơi đây gồm các sườn núi dốc, thung lũng sâu và thảm thực vật dày đặc, khiến việc di chuyển trong rừng khá khó khăn. Ảnh: Flickr.
Việc khám phá không gian có thể dẫn đến cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh

Elon Musk mạnh dạn tuyên bố: “Chúng ta có thể sẽ gặp người ngoài hành tinh trong các chuyến thám hiểm không gian tương lai”.

Mới đây, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX, Elon Musk, tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh trong quá trình thám hiểm không gian sâu.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua Mặt trăng, đến Sao hỏa, băng qua toàn bộ hệ Mặt trời, và cuối cùng đến không gian giữa các vì sao, ghé thăm tất cả các hệ sao đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp người ngoài hành tinh, sẽ thấy những nền văn minh đã tồn tại hàng triệu năm, khám phá ra tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại”, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

