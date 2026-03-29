Việc khám phá không gian có thể dẫn đến cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh

Elon Musk mạnh dạn tuyên bố: “Chúng ta có thể sẽ gặp người ngoài hành tinh trong các chuyến thám hiểm không gian tương lai”.

Mới đây, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX, Elon Musk, tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh trong quá trình thám hiểm không gian sâu.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua Mặt trăng, đến Sao hỏa, băng qua toàn bộ hệ Mặt trời, và cuối cùng đến không gian giữa các vì sao, ghé thăm tất cả các hệ sao đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp người ngoài hành tinh, sẽ thấy những nền văn minh đã tồn tại hàng triệu năm, khám phá ra tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại”, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Ảnh: @Vanity Fair.

Theo ông, để thực hiện những kế hoạch như vậy, cần phải xây dựng các thành phố trên Mặt trăng, cũng như phát triển các hệ thống phóng đặc biệt, mà ông gọi là "máy phóng". Người ta cho rằng, những hệ thống này sẽ phóng các vệ tinh có trí tuệ nhân tạo (AI) để khám phá không gian sâu.

Elon Musk còn nhấn mạnh rằng việc tiếp tục khám phá Hệ Mặt trời và vượt ra ngoài giới hạn của nó sẽ mở ra những triển vọng chưa từng có cho nhân loại.

Ông khẳng định rõ ràng thêm rằng, SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố tự cung tự cấp trên Mặt trăng, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm. Đồng thời, SpaceX cũng sẽ nỗ lực xây dựng một thành phố trên Sao hỏa, với kế hoạch bắt đầu các công việc liên quan trong khoảng 5 đến 7 năm nữa.

Elon Musk tuyên bố: "Tôi thực sự muốn tận mắt chứng kiến ​​máy gia tốc khối lượng lớn trên Mặt trăng, cái có thể phóng các vệ tinh AI vào không gian sâu. Tôi không thể tưởng tượng ra điều gì ngoạn mục hơn một máy gia tốc khối lượng lớn trên Mặt trăng và một thành phố tự cung tự cấp trên Mặt trăng”.

