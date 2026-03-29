Việc khám phá không gian có thể dẫn đến cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh

Elon Musk mạnh dạn tuyên bố: “Chúng ta có thể sẽ gặp người ngoài hành tinh trong các chuyến thám hiểm không gian tương lai”.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Mới đây, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX, Elon Musk, tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh trong quá trình thám hiểm không gian sâu.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua Mặt trăng, đến Sao hỏa, băng qua toàn bộ hệ Mặt trời, và cuối cùng đến không gian giữa các vì sao, ghé thăm tất cả các hệ sao đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp người ngoài hành tinh, sẽ thấy những nền văn minh đã tồn tại hàng triệu năm, khám phá ra tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại”, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Ảnh: @Vanity Fair.

Theo ông, để thực hiện những kế hoạch như vậy, cần phải xây dựng các thành phố trên Mặt trăng, cũng như phát triển các hệ thống phóng đặc biệt, mà ông gọi là "máy phóng". Người ta cho rằng, những hệ thống này sẽ phóng các vệ tinh có trí tuệ nhân tạo (AI) để khám phá không gian sâu.

Elon Musk còn nhấn mạnh rằng việc tiếp tục khám phá Hệ Mặt trời và vượt ra ngoài giới hạn của nó sẽ mở ra những triển vọng chưa từng có cho nhân loại.

Ông khẳng định rõ ràng thêm rằng, SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố tự cung tự cấp trên Mặt trăng, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm. Đồng thời, SpaceX cũng sẽ nỗ lực xây dựng một thành phố trên Sao hỏa, với kế hoạch bắt đầu các công việc liên quan trong khoảng 5 đến 7 năm nữa.

Elon Musk tuyên bố: "Tôi thực sự muốn tận mắt chứng kiến ​​máy gia tốc khối lượng lớn trên Mặt trăng, cái có thể phóng các vệ tinh AI vào không gian sâu. Tôi không thể tưởng tượng ra điều gì ngoạn mục hơn một máy gia tốc khối lượng lớn trên Mặt trăng và một thành phố tự cung tự cấp trên Mặt trăng”.

Hành tinh giống sao Mộc đáng sợ nhất vũ trụ

Phát hiện ra một hành tinh giống sao Mộc, có màu xanh lam nằm cách Trái Đất gần 65 năm ánh sáng, hé lộ nhiều sự thật thiên văn thú vị.

Vào năm 2005, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble để phát hiện một hành tinh ngoài hệ mặt trời trong chòm sao Vulpecula, cách Trái đất khoảng 64,5 năm ánh sáng. Hành tinh này được đặt tên là HD 189733b.

Tuy nhiên, khi dữ liệu quan sát tiếp tục được truyền về, đặc biệt là phân tích quang phổ với độ chính xác cực cao của Kính viễn vọng Không gian Spitzer và Kính viễn vọng Không gian James Webb trong những năm gần đây, tất cả những ảo tưởng lãng mạn về hành tinh này đều tan vỡ ngay lập tức.

NASA cảnh báo mảnh vỡ vệ tinh có thể rơi xuống Trái đất

Theo NASA, vệ tinh nghiên cứu Van Allen Probe A sẽ rơi không kiểm soát trở lại Trái đất. Xác suất rác vũ trụ gây thương vong cho con người ở mức rất thấp.

Lực lượng Không gian của quân đội Mỹ cho hay vệ tinh nghiên cứu Van Allen Probe A nặng 600 kg có thể rơi trở lại khí quyển Trái đất vào khoảng 19h45, giờ miền Đông nước Mỹ (EDT) ngày 10/3. Ảnh: JHU/APL, NASA.
Tuy nhiên, thời điểm chính xác vệ tinh nghiên cứu Van Allen Probe A rơi có thể chênh lệch khoảng 24 giờ so với dự kiến và nguy cơ gây thương vong cho con người là rất thấp. Ảnh: jhuapl.edu.
Mãn nhãn tinh vân IC 443 khoe sắc trong vũ trụ

Một nhà nhiếp ảnh thiên văn đã chụp được hình ảnh của tinh vân IC 443, cách Trái đất 5.000 năm ánh sáng. Nó trở thành khoảnh khắc ngoạn mục chưa từng thấy.

Theo tin tức từ trang IT Home, gần đây nhiếp ảnh gia thiên văn Ogeta Kayali đã chụp được hình ảnh của một tinh vân có hình dạng giống con sứa - mà từ các góc độ khác nhau, nó cũng có thể giống như một bộ não.

Tinh vân này nằm cách Trái đất 5.000 năm ánh sáng, gần ngôi sao sáng Propus. Theo IT Home, tinh vân này được đặt tên là IC 443, thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh khổng lồ, được cấu tạo từ các mảnh vụn sao bị phóng ra từ một ngôi sao khổng lồ trong quá trình chết thảm khốc của nó. Ngôi sao đã sinh ra tàn dư này hiện tồn tại dưới dạng một sao neutron quay nhanh (tức là một sao xung), được Đài quan sát tia X Chandra của NASA phát hiện từ năm 2015.

