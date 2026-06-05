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[SPOTTLIGHT] Hà Nội đối mặt khủng hoảng phế thải xây dựng nghiêm trọng

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[SPOTTLIGHT] Hà Nội đối mặt khủng hoảng phế thải xây dựng nghiêm trọng

Hà Nội phát sinh hơn 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, trong khi hệ thống xử lý chỉ đáp ứng hơn 1.600 tấn, gây ra vấn đề đổ trộm.

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng phế thải xây dựng #Hệ thống xử lý chất thải #Ô nhiễm môi trường đô thị #Vấn đề giải phóng mặt bằng #Quản lý chất thải đô thị

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