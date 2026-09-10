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[SPOTLIGHT] Lao động hết hợp đồng không về nước bị phạt tới 100 triệu đồng

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[SPOTLIGHT] Lao động hết hợp đồng không về nước bị phạt tới 100 triệu đồng

Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng không về nước có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, trục xuất và cấm nhập cảnh dài hạn.

Minh Quân - Hà Anh
#Lao động hết hợp đồng #Phạt lao động #Trục xuất lao động #Luật nhập cảnh #Việt Nam

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