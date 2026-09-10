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[SPOTLIGHT] Nhật Bản tụt hậu trong cuộc đua AI khi chỉ 8% lao động áp dụng

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[SPOTLIGHT] Nhật Bản tụt hậu trong cuộc đua AI khi chỉ 8% lao động áp dụng

OECD cho thấy chỉ hơn 8% lao động Nhật Bản dùng AI, thấp xa mức 50% tại Mỹ, do văn hóa doanh nghiệp bảo thủ và hạ tầng công nghệ lỗi thời.

Minh Quân - Hà Anh
#AI Nhật Bản #Thúc đẩy công nghệ #Văn hóa doanh nghiệp #Hạ tầng công nghệ #So sánh quốc tế

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