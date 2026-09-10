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[SPOTLIGHT] Chính phủ tổng kiểm tra thu phí ETC sau phản ứng của người dân

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[SPOTLIGHT] Chính phủ tổng kiểm tra thu phí ETC sau phản ứng của người dân

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra các đơn vị thu phí ETC như VETC, ePass sau phản ứng của người dân về phí quản lý tài khoản.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính phủ #Thu phí ETC #VETC #ePass #Kiểm tra hành chính

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