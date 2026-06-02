Cứu sống người đàn ông 58 tuổi nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn gây sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng và suy đa tạng.

Hạo Nhiên

Bệnh nhân H.N.M. (58 tuổi, ở Nghệ An) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng. Chỉ sau khoảng một giờ nhập viện, trên da tứ chi của bệnh nhân xuất hiện nhiều mảng tím nhạt rải rác.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn lòng lợn.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên môn, nhận thấy bệnh nhân có nhiều dấu hiệu điển hình của nhiễm liên cầu lợn, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã đặt nội khí quản, tiến hành lọc máu và sử dụng kháng sinh.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện suy đa phủ tạng, đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đối mặt với tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn, đánh giá diễn biến bệnh để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.

Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ, truyền các chế phẩm máu và lọc máu liên tục bằng quả lọc M100 nhằm kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu. Sau đó, tình trạng huyết động của bệnh nhân bắt đầu cải thiện, các chỉ số nhiễm trùng giảm dần.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng nhiễm trùng hay rối loạn đông máu.

BS Ngô Nam Hải - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cho biết, bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, lây từ động vật, chủ yếu là lợn mắc bệnh, sang người. Đây là bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn biến rất nặng và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, người dân không nên giết mổ hoặc tiêu thụ thịt lợn ốm, chết; tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín kỹ; chỉ mua thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Khi tiếp xúc hoặc chế biến thịt lợn sống cần sử dụng găng tay, kính bảo hộ, ủng; không xử lý thịt sống khi có vết thương hở nếu chưa được băng kín và sát khuẩn.

