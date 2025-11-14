Sony ra mắt màn hình PlayStation 27 inch có đế sạc tay cầm PS5

Màn hình mang thương hiệu PlayStation mới được thiết kế dành cho PS5 và PC, có tốc độ làm mới cao, hỗ trợ HDR và ​​có cách sạc bộ điều khiển thông minh.

Sony đã tổ chức sự kiện State of Play , tập trung vào các tựa game PS5 mới ra mắt tại Nhật Bản và Châu Á. Mặc dù hầu hết các tựa game được giới thiệu có thể sẽ sớm có mặt tại Mỹ, nhưng công ty đã bất ngờ tiết lộ một màn hình chơi game mới mang thương hiệu PlayStation .

Được tiết lộ vào cuối chương trình, màn hình PlayStation này sở hữu màn hình IPS QHD 27 inch, đạt tần số quét lên đến 240Hz khi kết nối với PC và 120Hz khi kết nối với PS5, và sẽ ra mắt vào năm sau.

Màn hình này còn có tính năng độc đáo là một móc treo bên dưới màn hình, vừa có thể giữ vừa sạc tay cầm DualSense của PS5.

Màn hình PlayStation mới này dường như là một phần trong chiến lược phát hành các thiết bị ngoại vi mang thương hiệu PlayStation của Sony. Vào tháng 9, hãng đã tiết lộ loa không dây Pulse Elevate, dự kiến ​​tương thích với PS5, và sẽ được phát hành vào năm 2026.

Trước đó, Sony đã phát hành tai nghe nhét tai Pulse Explore và tai nghe không dây Pulse Elite , cũng như tay cầm PlayStation Portal để chơi game từ xa.

Sau sự kiện, Sony đã công bố thông số kỹ thuật của màn hình trên PlayStation Blog của mình. Cụ thể, hãng sẽ dùng tấm nền IPS Quad High Definition có độ phân giải lên tới 2.560x1.440 pixel.

Người dùng có thể điều chỉnh hoặc tự động cài đặt HDR trong quá trình thiết lập trên máy chơi game PS5 cùng dải động cao với ánh xạ tông màu.

Thiết bị cũng hỗ trợ VRR và tốc độ làm mới lên đến 120 Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà và liền mạch trên máy chơi game PS5 và PS5 Pro và 240Hz trên các thiết bị PC và Mac tương thích.

Móc sạc tích hợp cho bộ điều khiển không dây DualSense hoặc DualSense Edge.

Các kết nối của màn hình gồm 02 cổng HDMI IN (phiên bản 2.1) và một cổng DisplayPort IN (phiên bản 1.4)** để tương thích với PS5, PC, Mac hoặc các thiết bị khác Cổng HDMI IN (phiên bản 2.1) hỗ trợ độ phân giải lên đến 2560 × 1440, tốc độ làm mới 240Hz, FRL, VRR; Cổng DisplayPort IN (phiên bản 1.4) hỗ trợ độ phân giải lên đến 2560 × 1440, tốc độ làm mới 240Hz, DSC.

Hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C có thể sử dụng với bộ chuyển đổi PlayStation Link hoặc các thiết bị khác.

Loa âm thanh nổi tích hợp và đầu ra âm thanh 3,5 mm Khả năng tương thích với các hệ thống gắn VESA được chọn để thiết lập màn hình linh hoạt hơn.