Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuột văn phòng có màn hình, pin 2 tháng giá chỉ hơn 600k

Số hóa

Chuột văn phòng có màn hình, pin 2 tháng giá chỉ hơn 600k

HyperWork Macro MS02 gây chú ý khi mang màn hình mini, hỗ trợ macro và pin dùng gần 2 tháng trong tầm giá chỉ hơn 600.000 đồng.

Thiên Trang (TH)
HyperWork Macro MS02 đang tạo làn gió mới trong phân khúc chuột văn phòng không dây tầm trung với cách tiếp cận thiên về đa nhiệm và cá nhân hóa sâu.(Ảnh: Genk)
HyperWork Macro MS02 đang tạo làn gió mới trong phân khúc chuột văn phòng không dây tầm trung với cách tiếp cận thiên về đa nhiệm và cá nhân hóa sâu.(Ảnh: Genk)
Thay vì chạy theo RGB hay yếu tố gaming, sản phẩm này hướng thẳng tới người dùng làm việc cường độ cao như dân văn phòng, lập trình viên và người sáng tạo nội dung.(Ảnh: Genk)
Thay vì chạy theo RGB hay yếu tố gaming, sản phẩm này hướng thẳng tới người dùng làm việc cường độ cao như dân văn phòng, lập trình viên và người sáng tạo nội dung.(Ảnh: Genk)
Chuột sở hữu thiết kế công thái học cho tay phải, trọng lượng 97 gram, cho cảm giác cầm chắc tay và hạn chế mỏi khi sử dụng liên tục nhiều giờ.(Ảnh: Genk)
Chuột sở hữu thiết kế công thái học cho tay phải, trọng lượng 97 gram, cho cảm giác cầm chắc tay và hạn chế mỏi khi sử dụng liên tục nhiều giờ.(Ảnh: Genk)
Điểm khác biệt nổi bật nhất là màn hình mini trên thân chuột, hiển thị trực quan pin, DPI và chế độ kết nối.(Ảnh: Genk)
Điểm khác biệt nổi bật nhất là màn hình mini trên thân chuột, hiển thị trực quan pin, DPI và chế độ kết nối.(Ảnh: Genk)
HyperWork Macro MS02 được trang bị tới 9 nút bấm có thể lập trình macro, hỗ trợ cả Windows lẫn macOS, giúp tối ưu workflow hàng ngày.(Ảnh: Genk)
HyperWork Macro MS02 được trang bị tới 9 nút bấm có thể lập trình macro, hỗ trợ cả Windows lẫn macOS, giúp tối ưu workflow hàng ngày.(Ảnh: Genk)
Cảm biến PixArt với dải DPI từ 800–6.000 mang lại khả năng tracking ổn định, kể cả trên mặt kính, kết hợp switch Huano silent cho thao tác êm ái.(Ảnh: Genk)
Cảm biến PixArt với dải DPI từ 800–6.000 mang lại khả năng tracking ổn định, kể cả trên mặt kính, kết hợp switch Huano silent cho thao tác êm ái.(Ảnh: Genk)
Chuột hỗ trợ ba chế độ kết nối gồm Bluetooth, 2.4GHz và USB-C, pin dung lượng khoảng 700-750 mAh cho thời gian sử dụng gần hai tháng.(Ảnh: Genk)
Chuột hỗ trợ ba chế độ kết nối gồm Bluetooth, 2.4GHz và USB-C, pin dung lượng khoảng 700-750 mAh cho thời gian sử dụng gần hai tháng.(Ảnh: Genk)
Với mức giá sale chỉ hơn 600.000 đồng kèm quà tặng, HyperWork Macro MS02 trở thành lựa chọn hiếm hoi đáng cân nhắc trong phân khúc chuột văn phòng công thái học.(Ảnh: Genk)
Với mức giá sale chỉ hơn 600.000 đồng kèm quà tặng, HyperWork Macro MS02 trở thành lựa chọn hiếm hoi đáng cân nhắc trong phân khúc chuột văn phòng công thái học.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#chuột văn phòng #HyperWork Macro MS02 #micro màn hình #macro tùy chỉnh #không dây #gần 2 tháng pin

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT