Giảm mạng xã hội 1 tuần, não bộ phục hồi rõ rệt

Số hóa

Giảm mạng xã hội 1 tuần, não bộ phục hồi rõ rệt

Nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần giảm mạnh thời gian lướt mạng xã hội trong một tuần, lo âu, trầm cảm và mất ngủ đã thuyên giảm đáng kể.

Thiên Trang (TH)
Nghiên cứu công bố trên tạp chí World Psychiatry cho thấy việc giảm dùng mạng xã hội trong thời gian ngắn có thể cải thiện rõ rệt sức khỏe tinh thần.
Thử nghiệm kéo dài ba tuần với 373 người trẻ 18-24 tuổi được dẫn dắt bởi Joseph Firth, Đại học Manchester, đã ghi nhận những thay đổi tích cực chỉ sau một tuần điều chỉnh thói quen.
Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, người tham gia chỉ giảm thời gian lướt mạng từ trung bình hai giờ mỗi ngày xuống còn khoảng 30 phút.
Kết quả cho thấy mức độ lo âu giảm 16%, cảm giác trầm buồn giảm 24% và triệu chứng mất ngủ giảm 14,5%.
Các chuyên gia nhấn mạnh yếu tố quyết định không nằm ở tổng thời gian dùng điện thoại mà ở cách và thời điểm sử dụng mạng xã hội.
Việc lướt mạng vô thức, đặc biệt trước giờ ngủ, được ví như nạp “calo rỗng” cho não bộ, làm gia tăng căng thẳng và rối loạn giấc ngủ.
Nhóm nghiên cứu khuyến nghị nguyên tắc “Thay thế, không cấm đoán”, tức dùng thời gian rảnh cho vận động, giao tiếp trực tiếp hoặc nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày cũng đủ tạo ra khác biệt lớn, mở ra hướng tiếp cận bền vững hơn cho sức khỏe tinh thần trong kỷ nguyên số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
