Trung tâm dữ liệu AI “ngốn điện”, lưới điện toàn cầu báo động

Trung tâm dữ liệu AI “ngốn điện”, lưới điện toàn cầu báo động

Sự bùng nổ của AI và khai thác tiền số đang đẩy nhu cầu điện năng lên mức kỷ lục, khiến lưới điện và môi trường toàn cầu chịu áp lực chưa từng có.

Thiên Trang (TH)
Nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu AI và khai thác tiền điện tử đang tăng vọt, tạo sức ép lớn lên lưới điện toàn cầu.
Hình ảnh nhiệt độ độ phân giải cao do SatVu công bố cho thấy một trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin tại Rockdale, Texas đang vận hành hệ thống điện và làm mát ở mức tối đa.
Theo Space.com, mỏ Bitcoin của Riot Platforms tại đây tiêu thụ khoảng 700 megawatt điện, tương đương nhu cầu của 300.000 hộ gia đình.
Địa điểm này cũng vấp phải nhiều chỉ trích vì lượng điện tiêu thụ khổng lồ và phát thải carbon cao.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính, các trung tâm dữ liệu đã dùng khoảng 415 terawatt-giờ điện trong năm 2024, chiếm 1,5% tổng tiêu thụ điện toàn cầu.
Làn sóng đầu tư AI bùng nổ từ sau khi ChatGPT ra mắt năm 2022 đang khiến nhu cầu điện toán tiêu tốn năng lượng tăng mạnh.
McKinsey dự báo thế giới sẽ chi hơn 7.000 tỷ USD cho hạ tầng trung tâm dữ liệu vào năm 2030, với Mỹ tăng trưởng 20–25% mỗi năm.
Giới chuyên gia cảnh báo, nếu không có giải pháp năng lượng bền vững, sự mở rộng của AI sẽ đẩy nhiều quốc gia vào khủng hoảng điện và môi trường.
