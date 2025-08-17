Microsoft khắc phục lỗi chơi game trên máy tính chip ARM

Ngày 15/8, Microsoft đã công bố bản cập nhật xem trước mới cho ứng dụng Xbox trên Windows 11, bổ sung tính năng hỗ trợ tải xuống trò chơi Xbox PC trên các thiết bị Windows 11 dùng chip ARM, chẳng hạn như các thiết bị sử dụng chip Snapdragon X (SoC).

Trước đây, ứng dụng Xbox trên PC dùng chip ARM chỉ có thể phát trực tuyến trò chơi, nhưng giờ đây đã có thêm khả năng tải xuống và chạy trò chơi cục bộ.

Ứng dụng Xbox trên Arm hiện có thể tải xuống trò chơi cục bộ. Ảnh: Windows Central | Jez Corden

Trong khi người dùng thiết bị ARM vẫn có thể tải xuống trò chơi từ các cửa hàng của bên thứ ba như Steam và Origin, ứng dụng Xbox đã loại bỏ tính năng này, chỉ cung cấp khả năng phát trực tuyến trò chơi qua Xbox Cloud Gaming cho người dùng. Microsoft Store cũng gặp phải hạn chế tương tự, chặn phần lớn trò chơi không thể tải xuống trên PC ARM.

Lỗi này thật đáng tiếc, vì mặc dù một số trò chơi không chạy được trên PC ARM, nhưng rất nhiều trò chơi khác thì không, và rất nhiều trò chơi trong Microsoft Store có thể chạy trên Windows trên PC ARM mà hầu như không gặp vấn đề gì. Có vẻ như Microsoft cuối cùng cũng đã nhận ra sự thật này và cho phép người dùng tải xuống và chạy thử.

Ngoài khả năng tải game cục bộ bổ sung, Microsoft cũng thông báo rằng họ đang phát triển một số tính năng và cải tiến cho Windows 11, được thiết kế để cải thiện trải nghiệm chơi game trên PC chạy ARM.

Máy tính Windows sử dụng chip Snapdragon X dựa trên kiến trúc ARM có mọi ưu điểm chỉ trừ việc chơi game. Ảnh: Tuệ Minh

Thông cáo của Microsoft viết: "Windows và Xbox đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo khả năng tương thích trên toàn bộ danh mục, và chúng tôi đang phát triển các tính năng mới cho phép nhiều game hơn có thể chơi trên PC chạy Windows 11 chạy ARM® trong những tháng tới."

Đây là lần đầu tiên Microsoft công khai cam kết cải thiện trải nghiệm chơi game trên Windows trên ARM, vốn đang gặp khó khăn vì hầu hết các trò chơi Windows không được biên dịch gốc cho kiến trúc này.

Mặc dù Microsoft đã giới thiệu một lớp mô phỏng được cải tiến để chạy các ứng dụng và trò chơi x86 trên Arm với bản cập nhật Windows 11 phiên bản 24H2, nhưng một số trò chơi vẫn không chạy tốt hoặc thậm chí không chạy được.

Hy vọng Microsoft đang hé lộ những cải tiến cho phép nhiều trò chơi hơn chạy được trên nền tảng giả lập. Một lý do khiến một số trò chơi không chạy được trên ARM là do các dịch vụ chống gian lận, vốn không được biên dịch gốc cho ARM và không hoạt động được trên nền tảng giả lập.

Nếu Microsoft có thể cải thiện hệ điều hành để các dịch vụ chống gian lận này có thể chạy được trên nền tảng giả lập, điều đó sẽ cho phép rất nhiều trò chơi khác chạy được trên ARM.

Khi Qualcomm lần đầu công bố SoC Snapdragon X vào năm ngoái, hãng đã quảng cáo chơi game là một lĩnh vực cải tiến đáng kể cho thế hệ chip mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, máy tính Windows dùng chip ARM có thể chạy các tựa game AAA, ngay cả khi chạy giả lập nhờ lớp giả lập mới của Microsoft được tích hợp cùng với những con chip mới này.

Tuy nhiên, khi nền tảng Snapdragon X cuối cùng được ra mắt, mặc dù nhiều trò chơi đã chạy được, nhưng các game thủ vẫn thất vọng về hiệu suất và khả năng tương thích vì mặc dù nhiều trò chơi đã chạy được, nhưng lớp mô phỏng vẫn gây ra sự cố về hiệu suất và vấn đề về đồ họa, hầu hết trong số đó sẽ không thành vấn đề nếu các trò chơi được biên dịch gốc cho Arm.

Nhưng chống gian lận là vấn đề lớn nhất mà Windows trên PC ARM và game phải đối mặt. Các trò chơi dựa trên nó thậm chí còn không chạy được nhiều, nghĩa là nhiều tựa game phổ biến như Halo Infinite, Fortnite và Leage of Legends không thể chơi được trên PC ARM, ngay cả khi chúng chạy tốt bằng trình giả lập. Vì vậy, hy vọng Microsoft sẽ có kế hoạch giải quyết những vấn đề then chốt này bằng lớp giả lập trong tương lai.

Đây là loại lỗi mà bạn sẽ thấy ở rất nhiều trò chơi trên Arm hiện nay. Ảnh: Windows Central

NVIDIA được đồn đoán đang phát triển chip ARM, có thể ra mắt sớm nhất vào năm sau. Khi điều này xảy ra, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta thấy những chiếc PC Windows ARM đầu tiên được trang bị chip NVIDIA, vốn có khả năng hỗ trợ chơi game khá tốt. Vì vậy, điều quan trọng là Microsoft phải cải thiện những khía cạnh này của việc chơi game trên Windows ARM trước khi điều đó xảy ra.

Trong những tháng gần đây, Microsoft đã công bố những thay đổi lớn đối với Windows 11, được thiết kế để cải thiện toàn bộ nền tảng chơi game. Hãng cam kết xây dựng giao diện người dùng và trải nghiệm chuyên dụng cho PC chơi game cầm tay, giúp chúng dễ sử dụng hơn khi chạy Windows 11, bao gồm cả Xbox ROG Ally mới ra mắt gần đây.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ máy tính chơi game cầm tay nào sử dụng chip Arm chạy Windows 11, nhưng Qualcomm vừa mới công bố Snapdragon G, một SoC được thiết kế riêng cho máy tính cầm tay và có khả năng NVIDIA cũng sẽ muốn đưa sản phẩm này vào thị trường, vì vậy đây chỉ là vấn đề thời gian.