Trung Quốc vượt Mỹ, Nhật, thống trị cuộc đua robot hình người

Số hóa

Trung Quốc vượt Mỹ, Nhật, thống trị cuộc đua robot hình người

Sở hữu gần 8.000 bằng sáng chế robot hình người, Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ và Nhật, khẳng định vị thế cường quốc robot toàn cầu.

Trung Quốc đang nổi lên như cường quốc robot hình người số một thế giới với 7.705 bằng sáng chế được đăng ký chỉ trong 5 năm.
Con số này cao gấp 5 lần Mỹ và 7 lần Nhật Bản, phản ánh chiến lược làm chủ công nghệ dài hạn của Bắc Kinh.
Không chỉ mạnh trên giấy tờ, năng lực sản xuất robot của Trung Quốc còn thể hiện rõ qua lợi thế chi phí vượt trội.
Theo Morgan Stanley, nếu thiếu linh kiện từ Trung Quốc, chi phí robot Optimus Gen 2 của Tesla có thể tăng từ 46.000 USD lên 131.000 USD.
Lợi thế giá thành giúp các doanh nghiệp như Unitree Robotics, Xiaomi, BYD hay Midea nhanh chóng thương mại hóa robot hình người.
Mẫu Unitree G1 thậm chí đã trở thành robot hình người phổ biến nhất thế giới, gây ấn tượng với khả năng chơi bóng rổ và đấm bốc.
Nhiều tập đoàn lớn như CATL cũng đã đưa robot hình người vào dây chuyền sản xuất thực tế.
Theo Tech in Asia, Trung Quốc hiện chiếm 54% robot công nghiệp toàn cầu và đang thắng thế nhờ khả năng sản xuất robot nhanh, rẻ và hiệu quả.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
