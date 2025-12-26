Hà Nội

Mai Dora check-in sự kiện, visual bùng nổ hút trọn spotlight

Số hóa

Mai Dora check-in sự kiện, visual bùng nổ hút trọn spotlight

Xuất hiện tại sự kiện giải trí mới đây, Mai Dora nhanh chóng trở thành tâm điểm với phong cách thanh lịch, gợi cảm vừa đủ khiến fan không thể rời mắt.

Thiên Trang (TH)
Mai Dora đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau màn xuất hiện ấn tượng tại một sự kiện giải trí đông người.
Cựu nữ MC VCS tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual khi chỉ với vài khoảnh khắc check-in đã đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.
Diện trang phục tông trắng chủ đạo, Mai Dora lựa chọn thiết kế ôm dáng tinh tế, vừa thanh lịch vừa khéo léo tôn lên vóc dáng nổi bật.
Những đường cắt nhẹ ở phần thân trên trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ được sự chừng mực cần thiết.
Nhiều fan nhận xét thần thái của Mai Dora ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn so với thời còn gắn bó cùng VCS.
Từ hình ảnh MC chuyên nghiệp, cô dần khẳng định mình trong vai trò KOL và người mẫu ảnh với gu thẩm mỹ rõ ràng.
Chi tiết được cộng đồng chú ý nhiều nhất chính là sự tiết chế thông minh, đủ gợi cảm nhưng không phô trương tại sự kiện đông người.
Sau những ồn ào gần đây, Mai Dora cho thấy cô vẫn kiên định xây dựng hình ảnh cá nhân chỉn chu và chuẩn bị cho những bước đi dài hơi trong tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#Mai Dora #sự kiện #visual #MC #KOL #mẫu ảnh

