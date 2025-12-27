Hà Nội

ChatGPT tung tính năng tổng kết năm kiểu Spotify Wrapped

Số hóa

ChatGPT tung tính năng tổng kết năm kiểu Spotify Wrapped

OpenAI ra mắt “Your Year with ChatGPT”, tính năng tổng kết năm mang đậm dấu ấn cá nhân, lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped cho người dùng toàn cầu.

Thiên Trang (th)
ChatGPT của OpenAI vừa giới thiệu tính năng mới mang tên “Your Year with ChatGPT”, hướng đến trải nghiệm tổng kết năm độc đáo cho người dùng.
Tính năng này hiện được triển khai tại một số thị trường gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand.
“Your Year with ChatGPT” cho phép người dùng nhìn lại một năm tương tác với AI thông qua các chủ đề hội thoại nổi bật nhất.
Hệ thống sẽ tạo ra một bài thơ và một hình ảnh minh họa, phản ánh mối quan tâm và phong cách trò chuyện của từng người dùng.
Tính năng được lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped, nhưng được OpenAI nhấn mạnh yếu tố nhẹ nhàng, bảo mật và do người dùng toàn quyền kiểm soát.
Người dùng các gói Free, Plus và Pro có thể sử dụng nếu đã bật lưu bộ nhớ và lịch sử trò chuyện, đồng thời đạt ngưỡng hoạt động tối thiểu.
Các tài khoản Team, Enterprise và Education hiện chưa được hỗ trợ tính năng tổng kết năm này.
Người dùng có thể chủ động kích hoạt bằng cách yêu cầu “Your Year with ChatGPT” trên web hoặc ứng dụng iOS và Android, thay vì bị tự động hiển thị.
Thiên Trang (th)
#ChatGPT #tổng kết năm #OpenAI #Spotify Wrapped #AI cá nhân

