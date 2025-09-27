Google Play tích hợp Gemini để hỗ trợ chơi game tốt hơn

Hà Nội

Số hóa

Tuệ Minh
Google vừa công bố một loạt các bản cập nhật lớn cho Google Play, tập trung vào trải nghiệm chơi game trên đa nền tảng và tăng cường khả năng chơi game với sự kết hợp của Gemini. Mục tiêu của các thay đổi này là giúp người dùng dành ít thời gian tìm kiếm hơn và có nhiều thời gian hơn để tận hưởng nội dung mà họ yêu thích.
Để giải quyết tình trạng trải nghiệm của game thủ thường bị gián đoạn trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau, Google đã thực hiện một loạt các cải tiến để kết nối những yếu tố này thành một hệ sinh thái liền mạch.
Một trong những tính năng đáng chú ý là Play Games Sidekick, một giao diện trong game mới cung cấp các công cụ và thông tin hữu ích. Điểm nhấn của Sidekick là nút bấm truy cập trực tiếp vào Gemini Live, một trợ lý AI có khả năng “nhìn” vào màn hình trò chơi của bạn để đưa ra các gợi ý và chiến lược theo thời gian thực.
Thay vì phải thoát ra khỏi game để tìm kiếm hướng dẫn, giờ đây người dùng có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói và nhận được sự trợ giúp ngay lập tức. Tính năng này sẽ bắt đầu được triển khai trong một số tựa game được chọn trong vài tháng tới.
Để tăng tính cá nhân hóa và gắn kết cộng đồng, Google cũng giới thiệu hồ sơ game thủ cấp nền tảng. Đây là một hồ sơ chung giúp người dùng theo dõi chỉ số và thành tích của mình trên tất cả các trò chơi, hoạt động trên cả thiết bị di động và PC.
Hồ sơ này còn có thể được tùy chỉnh bằng ảnh đại diện do AI tạo ra. Cùng với đó, các phần thưởng như Google Play Points sẽ được tích hợp chặt chẽ hơn, và một tính năng mới có tên Play Games Leagues sẽ được ra mắt, cho phép người dùng cạnh tranh với bạn bè và cộng đồng để giành phần thưởng.
Ngoài ra, các trang chi tiết về game cũng được cải tiến, bổ sung thêm diễn đàn để người chơi có thể trực tiếp hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Cuối cùng, nền tảng Google Play Games trên PC đã chính thức kết thúc giai đoạn beta và được phát hành rộng rãi, khẳng định cam kết của Google trong việc xây dựng một hệ sinh thái game đa nền tảng.
Tất cả các cập nhật trên sẽ được tập hợp tại một vị trí trung tâm mới: tab “You”. Đây là một không gian được cá nhân hóa hoàn toàn, hiển thị các nội dung được tuyển chọn riêng cho từng người dùng, bao gồm phần thưởng, các gói đăng ký, đề xuất, chỉ số và các bản cập nhật. Đối với game thủ, hồ sơ game thủ mới sẽ là trung tâm của trải nghiệm trong tab này.
Không chỉ dừng lại ở game, tab “You” còn kết hợp các nội dung phù hợp từ các sở thích và ứng dụng khác của bạn, chẳng hạn như đề xuất sách nói mới hoặc cho phép bạn nhanh chóng quay trở lại một cuốn tiểu thuyết hay một tập podcast đang nghe dở.
Bên cạnh những thay đổi lớn trên, tab “Apps” cũng được nâng cấp với các chủ đề theo mùa được tuyển chọn và tính năng “Guided Search” (Tìm kiếm có hướng dẫn) sử dụng AI để giúp người dùng tìm thấy ứng dụng phù hợp với mục tiêu của mình một cách trực quan hơn.
Loạt cập nhật cho nền tảng game tích hợp và tab “You” sẽ bắt đầu được triển khai trong tuần này tại một số thị trường chọn lọc, và sẽ được mở rộng ra các quốc gia khác vào ngày 1 tháng 10.
