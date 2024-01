Con trai giết bạn gái, mẹ “phụ” quý tử đem nạn nhân phi tang

Rạng sáng 5/9/2009, ông Huỳnh Thanh Tùng - chủ ghe ở bến sông thuộc phường 2, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) phát hiện một bao tải lạ mắc vào chân vịt của ghe. Ông Tùng nhờ một vài người quen kéo bao tải lên để kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ giới không mảnh vải che thân, mặt bị lột da không thể nhận dạng được. Ngay lập tức, ông Tùng trình báo sự việc lên Công an tỉnh Bến Tre. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, không mặc quần áo, không có tư trang. Thi thể đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, vùng mặt, trán, mũi, tai đã bị lột da sạch. Mới đầu mọi người nghi ngờ có thể do phần mặt bị chân vịt cuốn vào nên bong tróc hết ra. Nhưng khám nghiệm sâu thì phát hiện có dấu hiệu bị lột da mặt. Nạn nhân chết không phải do ngạt nước mà bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, đứt động mạch. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương do vật nhọn đâm vào. Điều này chứng tỏ đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại, lột da mặt rồi nhét thi thể vào trong bao tải ném xuống nhằm phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến trưa cùng ngày, Công an xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy Ngân, SN 1990, ngụ ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Qua rà soát các mối quan hệ, được biết nạn nhân không sống cùng gia đình đã lâu. Thỉnh thoảng nạn nhân mới ghé về thăm gia đình. Một chủ nhà trọ ở phường 6, TP Bến Tre cho biết, Ngân đã trọ ở đây và đã chuyển đi nơi khác sinh sống trước đó vài tháng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tưởng chừng như vụ án đi vào bế tắc thì tình cờ tổ điều tra gặp được một bé trai bán vé số dạo nhận ra Ngân qua di ảnh và cho biết, trước đó khoảng 2 tuần có nhìn thấy Ngân đi cùng một thanh niên tóc đỏ ở khu vực vòng xoay P7, TP.Mỹ Tho và còn bị người đó đánh khóc sướt mướt... Từ manh mối đó, Công an tập trung rà soát các nhà trọ trên địa bàn phường 7 và nhanh chóng xác định được nơi Ngân thuê trọ cuối cùng là một phòng trọ ở số 179D đường Nguyễn Văn Tư, P7, Bến Tre. Chủ nhà trọ cho biết, trước đó 4 ngày, Ngân còn làm tiếp viên ở quán Đào Tiên, có sống chung một nam thanh niên nhuộm tóc đỏ, nhưng không biết tên gì. Cả hai trước đó cùng làm công nhân ở Công ty may Việt Hồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi Công an đến kiểm tra, phòng trọ của Ngân khóa kín, qua khe cửa thấy bên trong không có đồ đạc. Nhưng có điều lạ là bức tường trong phòng trọ được sơn mới tinh, sạch sẽ. Công an đề nghị chủ trọ mở cửa, tiến hành kiểm tra thì xác định, phòng trọ này chính là hiện trường số 1 của vụ án giết người. Nhận định ban đầu, thủ phạm có thể là thanh niên sống cùng phòng trọ với Ngân. Tổ công tác nhanh chóng tiến hành xác minh và phát hiện danh tính gã trai sống cùng Ngân là Phạm Duy Nhân, SN 1989, ngụ ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Công an tìm đến nhà Nhân để thu thập thông tin thì bố mẹ Nhân cho biết, con trai không về nhà, ở đâu cũng không rõ. Song bố mẹ của Nhân khi khai báo có nhiều điểm đáng ngờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua việc dò hỏi dồn dập, Công an nắm được thông tin Nhân có chở đồ đạc gửi về nhà ngoại ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Trong hai đêm 3, 4/6/2009 đối tượng đến ngủ ở đây đồng thời mượn xe máy của cậu út đi đâu đó, đến rạng sáng hôm sau mới đem trả. Một điểm đáng lưu ý khác là vào tối 4/6/2009 Nhân hỏi mượn xe của cậu với lý do chở mẹ đi lấy tiền dừa nhưng người cậu không đồng ý. Nhân về nhà chở mẹ đến hỏi, sau đó hai mẹ con lên xe máy đi đến rạng sáng 5/6/2009 thì mang xe máy đến nhà cậu trả và dắt xe đạp đi khỏi nhà ngoại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cơ quan điều tra phát hiện, tình tiết trên và lời khai của mẹ Nhân hoàn toàn mâu thuẫn nên đã mời bà Huỳnh Thị Châm (SN 1968, mẹ Nhân) và chồng đến làm việc, nhưng bà này vẫn không chịu hợp tác. Thêm nữa, khi kiểm tra đồ đạc Nhân gửi ở nhà ngoại thì phát hiện có dấu vết tội phạm nên lập tức truy tìm Nhân. Đến 20h ngày 6/6/2009, Công an tỉnh bắt được Nhân khi đang lẩn trốn ở một quán cà phê tại TP Bến Tre. Lúc này, Nhân đã nhuộm tóc đen. Sau nhiều giờ đấu tranh, bố mẹ Nhân khai, ngày 3/6/2009, Nhân đạp xe về nhà lúc sáng khi mọi người vừa ngủ dậy. Đến chiều cùng ngày, Nhân hỏi mẹ nơi để cuốc xẻng và nói muốn đào cây cảnh về trồng. Sau đó Nhân đi đâu không rõ. Đến tối Nhân về nhưng không thấy cuốc, xẻng và cây cảnh đâu cả. Lời khai của bố Nhân phù hợp với tình tiết tối 5/6/2009, Công an kiểm tra vườn của gia đình thì phát hiện một hố đất mới đào có kích thước vừa bằng huyệt chôn người. Cách đó không xa, Công an tìm thấy cuốc, xẻng mà bố mẹ Nhân thừa nhận con đã mang đi từ chiều 2 hôm trước. Cũng theo bố Nhân, đến khuya ngày 3 rạng sáng 4/6. Nhân đánh thức bố dậy và nói: "Con có chuyện cần tâm sự với bố". Lúc này, ông Hoàng (bố Nhân) linh cảm có điều chẳng lành. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhân dẫn bố ra ngoài bãi đất trống gần nhà nói chuyện để tránh mẹ và em trai phát hiện. Sau một hồi lưỡng lự, Nhân nói: "Bố ơi con lỡ giết chết con nhỏ đó (ý là Ngân) rồi. Giờ bố phụ con khiêng xác Ngân về đây chôn, mình con không làm nổi". Nghe đứa con nói ra những lời đó mà người bố lạnh toát sống lưng. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói: "Con làm gì thì làm, bố không biết” rồi chạy một mạch vào nhà lay vợ dậy nói: Bà ơi, thằng chó (ý Nhân) nó giết người rồi, nó làm gì nó làm bà đừng dính vô, có gì không ai nuôi thằng út". Khi thấy bố từ chối giúp sức, Nhân chạy vào nhà năn nỉ mẹ. Dẫu được chồng cảnh báo trước tội ác của con, nhưng vì thương, sợ con phải trả giá đắt nên bà Châm đã đồng ý cùng con đi thủ tiêu xác chết cô gái xấu số. Lúc mẹ con Nhân đến phòng trọ thì trời đã gần sáng, nhiều người qua lại nên hai mẹ con đành khóa cửa phòng đi về. Đến tối cùng ngày, Nhân lại chở mẹ đến phòng trọ, dặn đứng ở ngoài, lát ra hiệu thì hãy vào. Khi con trai ra hiệu, bà Châm chạy tới thì bủn rủn chân tay khi thấy xác cô gái xấu số. Bà Châm thấy con trai lấy một bao nilon màu trắng loại lớn tròng từ phần chân của nạn nhân kéo lên phần đầu. Sau đó Hân lấy dây buộc miệng bao lại. Hắn ta còn gom nệm, gói quần áo của cô gái và một số đồ dùng cá nhân vào túi nilon màu xanh. Trong đêm tối, hai mẹ con đưa thi thể ra khỏi phòng trọ. Nhân điều khiển xe máy, bà Châm ngồi sau ôm thi thể. Khi chở đến giữa cầu Bến Tre thì dừng xe, khiêng bao tải ném xuống sông. Trong đêm đen kịt, không ai phát giác ra tội của hai mẹ con. Đến sáng 5/6/2009, ông Hoàng hỏi vợ thi thể cô gái đâu thì bà Châm nói, vứt xuống sông rồi. Lúc này, ông Hoàng cầm 300.000 đồng ra đưa cho con trai và nói: "Tội của mày là chết rồi, mày trốn đi đâu cho mất hình, lên biên giới cũng được, nếu bị bắt mày đừng khai ra cha, mẹ mày là ai. Có gì không ai nuôi em mày”. Trong quá trình làm việc, Nhân đã khai toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, Nhân và chị Ngân quen, yêu nhau rồi thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng từ tháng 4/2009 trên địa bàn TP Bến Tre. Hàng ngày, Nhân đi làm thuê còn chị Ngân làm tiếp viên nhà hàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến cuối tháng 5/2009, cả hai dọn về phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Tư. Thời điểm này, Nhân không còn việc làm, chị Ngân thì đi làm tiếp viên ở quán Đào Tiên. Ngày 2/6/2009, Nhân ở phòng trọ còn Ngân đi tiếp khách tại quán Đào Tiên, chiều tối về phòng ngủ. Đến đêm cùng ngày, Nhân và chị Ngân xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc tức giận, Nhân đập đầu chị Ngân cho đến chết. Thấy nhân tình không động đậy, Nhân nghĩ cách phi tang thi thể. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhân mang quần áo của nạn nhân về vườn nhà để đốt. Đồng thời đào sẵn hỗ nhằm chôn xác nạn nhân. Nhưng do bố mẹ biết chuyện nên hắn đã quay lại phòng trọ lột da mặt, mũi, trán, tai của nạn nhân để tránh cơ quan điều tra nhận dạng được. Tiếp đó hắn bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi cùng mẹ chở xác đi phi tang. Phi tang xong xuôi, hắn trở mẹ về nhà rồi quay lại phòng trọ dọn dẹp sạch sẽ. Nhân còn mua sơn quét lại tường, dọn dẹp phòng và thu đồ đạc mang về nhà ngoại gửi. Đến 14h ngày 5/6/2009, hắn nhuộm tóc sang màu đen với ý định bỏ trốn. Hắn còn mượn chứng minh thư của một người bạn nhưng bị từ chối. Nhân không ngờ rằng, dù đã che dấu cẩn thận nhưng tội ác vẫn bị phanh phui. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 2/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Phạm Duy Nhân về tội Giết người. Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, hắn vẫn quanh co chối tội. Nhưng cha mẹ ruột của Nhân đã khai nhận thành khẩn và tỏ ra ăn năn về hành vi che giấu tội phạm của mình. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

Rạng sáng 5/9/2009, ông Huỳnh Thanh Tùng - chủ ghe ở bến sông thuộc phường 2, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) phát hiện một bao tải lạ mắc vào chân vịt của ghe. Ông Tùng nhờ một vài người quen kéo bao tải lên để kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ giới không mảnh vải che thân, mặt bị lột da không thể nhận dạng được. Ngay lập tức, ông Tùng trình báo sự việc lên Công an tỉnh Bến Tre. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, không mặc quần áo, không có tư trang. Thi thể đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, vùng mặt, trán, mũi, tai đã bị lột da sạch. Mới đầu mọi người nghi ngờ có thể do phần mặt bị chân vịt cuốn vào nên bong tróc hết ra. Nhưng khám nghiệm sâu thì phát hiện có dấu hiệu bị lột da mặt. Nạn nhân chết không phải do ngạt nước mà bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, đứt động mạch. Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương do vật nhọn đâm vào. Điều này chứng tỏ đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại, lột da mặt rồi nhét thi thể vào trong bao tải ném xuống nhằm phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến trưa cùng ngày, Công an xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy Ngân, SN 1990, ngụ ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Qua rà soát các mối quan hệ, được biết nạn nhân không sống cùng gia đình đã lâu. Thỉnh thoảng nạn nhân mới ghé về thăm gia đình. Một chủ nhà trọ ở phường 6, TP Bến Tre cho biết, Ngân đã trọ ở đây và đã chuyển đi nơi khác sinh sống trước đó vài tháng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tưởng chừng như vụ án đi vào bế tắc thì tình cờ tổ điều tra gặp được một bé trai bán vé số dạo nhận ra Ngân qua di ảnh và cho biết, trước đó khoảng 2 tuần có nhìn thấy Ngân đi cùng một thanh niên tóc đỏ ở khu vực vòng xoay P7, TP.Mỹ Tho và còn bị người đó đánh khóc sướt mướt... Từ manh mối đó, Công an tập trung rà soát các nhà trọ trên địa bàn phường 7 và nhanh chóng xác định được nơi Ngân thuê trọ cuối cùng là một phòng trọ ở số 179D đường Nguyễn Văn Tư, P7, Bến Tre. Chủ nhà trọ cho biết, trước đó 4 ngày, Ngân còn làm tiếp viên ở quán Đào Tiên, có sống chung một nam thanh niên nhuộm tóc đỏ, nhưng không biết tên gì. Cả hai trước đó cùng làm công nhân ở Công ty may Việt Hồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi Công an đến kiểm tra, phòng trọ của Ngân khóa kín, qua khe cửa thấy bên trong không có đồ đạc. Nhưng có điều lạ là bức tường trong phòng trọ được sơn mới tinh, sạch sẽ. Công an đề nghị chủ trọ mở cửa, tiến hành kiểm tra thì xác định, phòng trọ này chính là hiện trường số 1 của vụ án giết người. Nhận định ban đầu, thủ phạm có thể là thanh niên sống cùng phòng trọ với Ngân. Tổ công tác nhanh chóng tiến hành xác minh và phát hiện danh tính gã trai sống cùng Ngân là Phạm Duy Nhân, SN 1989, ngụ ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Công an tìm đến nhà Nhân để thu thập thông tin thì bố mẹ Nhân cho biết, con trai không về nhà, ở đâu cũng không rõ. Song bố mẹ của Nhân khi khai báo có nhiều điểm đáng ngờ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua việc dò hỏi dồn dập, Công an nắm được thông tin Nhân có chở đồ đạc gửi về nhà ngoại ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Trong hai đêm 3, 4/6/2009 đối tượng đến ngủ ở đây đồng thời mượn xe máy của cậu út đi đâu đó, đến rạng sáng hôm sau mới đem trả. Một điểm đáng lưu ý khác là vào tối 4/6/2009 Nhân hỏi mượn xe của cậu với lý do chở mẹ đi lấy tiền dừa nhưng người cậu không đồng ý. Nhân về nhà chở mẹ đến hỏi, sau đó hai mẹ con lên xe máy đi đến rạng sáng 5/6/2009 thì mang xe máy đến nhà cậu trả và dắt xe đạp đi khỏi nhà ngoại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cơ quan điều tra phát hiện, tình tiết trên và lời khai của mẹ Nhân hoàn toàn mâu thuẫn nên đã mời bà Huỳnh Thị Châm (SN 1968, mẹ Nhân) và chồng đến làm việc, nhưng bà này vẫn không chịu hợp tác. Thêm nữa, khi kiểm tra đồ đạc Nhân gửi ở nhà ngoại thì phát hiện có dấu vết tội phạm nên lập tức truy tìm Nhân. Đến 20h ngày 6/6/2009, Công an tỉnh bắt được Nhân khi đang lẩn trốn ở một quán cà phê tại TP Bến Tre. Lúc này, Nhân đã nhuộm tóc đen. Sau nhiều giờ đấu tranh, bố mẹ Nhân khai, ngày 3/6/2009, Nhân đạp xe về nhà lúc sáng khi mọi người vừa ngủ dậy. Đến chiều cùng ngày, Nhân hỏi mẹ nơi để cuốc xẻng và nói muốn đào cây cảnh về trồng. Sau đó Nhân đi đâu không rõ. Đến tối Nhân về nhưng không thấy cuốc, xẻng và cây cảnh đâu cả. Lời khai của bố Nhân phù hợp với tình tiết tối 5/6/2009, Công an kiểm tra vườn của gia đình thì phát hiện một hố đất mới đào có kích thước vừa bằng huyệt chôn người. Cách đó không xa, Công an tìm thấy cuốc, xẻng mà bố mẹ Nhân thừa nhận con đã mang đi từ chiều 2 hôm trước. Cũng theo bố Nhân, đến khuya ngày 3 rạng sáng 4/6. Nhân đánh thức bố dậy và nói: "Con có chuyện cần tâm sự với bố". Lúc này, ông Hoàng (bố Nhân) linh cảm có điều chẳng lành. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhân dẫn bố ra ngoài bãi đất trống gần nhà nói chuyện để tránh mẹ và em trai phát hiện. Sau một hồi lưỡng lự, Nhân nói: "Bố ơi con lỡ giết chết con nhỏ đó (ý là Ngân) rồi. Giờ bố phụ con khiêng xác Ngân về đây chôn, mình con không làm nổi". Nghe đứa con nói ra những lời đó mà người bố lạnh toát sống lưng. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói: "Con làm gì thì làm, bố không biết” rồi chạy một mạch vào nhà lay vợ dậy nói: Bà ơi, thằng chó (ý Nhân) nó giết người rồi, nó làm gì nó làm bà đừng dính vô, có gì không ai nuôi thằng út". Khi thấy bố từ chối giúp sức, Nhân chạy vào nhà năn nỉ mẹ. Dẫu được chồng cảnh báo trước tội ác của con, nhưng vì thương, sợ con phải trả giá đắt nên bà Châm đã đồng ý cùng con đi thủ tiêu xác chết cô gái xấu số. Lúc mẹ con Nhân đến phòng trọ thì trời đã gần sáng, nhiều người qua lại nên hai mẹ con đành khóa cửa phòng đi về. Đến tối cùng ngày, Nhân lại chở mẹ đến phòng trọ, dặn đứng ở ngoài, lát ra hiệu thì hãy vào. Khi con trai ra hiệu, bà Châm chạy tới thì bủn rủn chân tay khi thấy xác cô gái xấu số. Bà Châm thấy con trai lấy một bao nilon màu trắng loại lớn tròng từ phần chân của nạn nhân kéo lên phần đầu. Sau đó Hân lấy dây buộc miệng bao lại. Hắn ta còn gom nệm, gói quần áo của cô gái và một số đồ dùng cá nhân vào túi nilon màu xanh. Trong đêm tối, hai mẹ con đưa thi thể ra khỏi phòng trọ. Nhân điều khiển xe máy, bà Châm ngồi sau ôm thi thể. Khi chở đến giữa cầu Bến Tre thì dừng xe, khiêng bao tải ném xuống sông. Trong đêm đen kịt, không ai phát giác ra tội của hai mẹ con. Đến sáng 5/6/2009, ông Hoàng hỏi vợ thi thể cô gái đâu thì bà Châm nói, vứt xuống sông rồi. Lúc này, ông Hoàng cầm 300.000 đồng ra đưa cho con trai và nói: "Tội của mày là chết rồi, mày trốn đi đâu cho mất hình, lên biên giới cũng được, nếu bị bắt mày đừng khai ra cha, mẹ mày là ai. Có gì không ai nuôi em mày”. Trong quá trình làm việc, Nhân đã khai toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, Nhân và chị Ngân quen, yêu nhau rồi thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng từ tháng 4/2009 trên địa bàn TP Bến Tre. Hàng ngày, Nhân đi làm thuê còn chị Ngân làm tiếp viên nhà hàng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến cuối tháng 5/2009, cả hai dọn về phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Tư. Thời điểm này, Nhân không còn việc làm, chị Ngân thì đi làm tiếp viên ở quán Đào Tiên. Ngày 2/6/2009, Nhân ở phòng trọ còn Ngân đi tiếp khách tại quán Đào Tiên, chiều tối về phòng ngủ. Đến đêm cùng ngày, Nhân và chị Ngân xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc tức giận, Nhân đập đầu chị Ngân cho đến chết. Thấy nhân tình không động đậy, Nhân nghĩ cách phi tang thi thể. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhân mang quần áo của nạn nhân về vườn nhà để đốt. Đồng thời đào sẵn hỗ nhằm chôn xác nạn nhân. Nhưng do bố mẹ biết chuyện nên hắn đã quay lại phòng trọ lột da mặt, mũi, trán, tai của nạn nhân để tránh cơ quan điều tra nhận dạng được. Tiếp đó hắn bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi cùng mẹ chở xác đi phi tang. Phi tang xong xuôi, hắn trở mẹ về nhà rồi quay lại phòng trọ dọn dẹp sạch sẽ. Nhân còn mua sơn quét lại tường, dọn dẹp phòng và thu đồ đạc mang về nhà ngoại gửi. Đến 14h ngày 5/6/2009, hắn nhuộm tóc sang màu đen với ý định bỏ trốn. Hắn còn mượn chứng minh thư của một người bạn nhưng bị từ chối. Nhân không ngờ rằng, dù đã che dấu cẩn thận nhưng tội ác vẫn bị phanh phui. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 2/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Phạm Duy Nhân về tội Giết người. Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, hắn vẫn quanh co chối tội. Nhưng cha mẹ ruột của Nhân đã khai nhận thành khẩn và tỏ ra ăn năn về hành vi che giấu tội phạm của mình. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.