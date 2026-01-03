Say rượu, thông chốt đâm bị thương cán bộ cảnh sát giao thông ở Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm, say xỉn, khi bị tổ công tác CSGT Công an Thanh Hóa ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng không chấp hành, còn tăng ga lao vào CSGT.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 19h40 ngày 2/1, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an tòa giao thông tại Km 15 + 500 quốc lộ 47C thuộc địa phận xã Triệu Sơn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36X1- 4840 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên Đại úy Đỗ Quốc Dũng đang điều trị.

Tuy nhiên, người này đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà tăng ga đâm thẳng vào người Đại úy Đỗ Quốc Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khiến cán bộ này bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và đưa Đại úy Đỗ Quốc Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo chẩn đoán, Đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái và chấn thương vùng đầu, hiện đang tiếp tục điều trị và theo dõi.

Kiểm tra ban đầu xác định, người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36X1-4840 là Trịnh Ngọc Tấn, sinh năm 1984 trú tại thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tại thời điểm kiểm tra, Trịnh Ngọc Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Tấn có kết quả 0.254mg/1 lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trịnh Ngọc Tấn về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở đến 0,4mg/1 lít khí thở; không có Giấy phép lái xe; điều khiển xe trên đường mà không đội mũ bảo hiểm…

Đồng thời phối hợp Công an xã Triệu Sơn củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, phương tiện cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 3/1, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Đỗ Quốc Dũng.

Tại Bệnh viện, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên, chia sẻ sâu sắc tới Đại úy Dũng và gia đình, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm trong khi thi hành nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Bệnh viện Công an tỉnh tập trung điều trị, chăm sóc tốt nhất để Đại tá Dũng sớm ổn định sức khỏe trở lại công tác. Đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

