Xã hội

Cảnh giác cao, ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo tại Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa vừa phối hợp các đơn vị kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an, bảo vệ tài sản cho người dân.

Thanh Hà

Ngày 3/1, thông tin từ Công an phường Sầm Sơn (Công an Thanh Hóa) cho biết, nhờ sự cảnh giác của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và các đơn vị liên quan, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại lớn về tài sản.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 30/12/2025, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1957, trú tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn) liên tục nhận được các cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra”. Đối tượng còn hướng dẫn bà Q. bán vàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

1471-1021.jpg
Công an phường Sầm Sơn và nhân viên ngân hàng tại Thanh Hóa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng.

Do bị đe dọa, gây áp lực tâm lý, bà Q. hoang mang và làm theo hướng dẫn, mang 6 chỉ vàng đi bán được 85,2 triệu đồng rồi đến ngân hàng để chuyển khoản. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên Trần Thị Hiền đã kịp thời liên hệ Công an phường Sầm Sơn để xác minh. Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp với ngân hàng dừng giao dịch, thu hồi toàn bộ số tiền, bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Trước đó, trong tháng 12/2025, Công an xã Thiệu Hóa cũng liên tiếp ngăn chặn thành công hai vụ lừa đảo trên không gian mạng. Khoảng trưa ngày 22/12, một người đàn ông lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với biểu hiện lo lắng, liên tục nghe điện thoại. Nhân viên bưu điện nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo đã báo Công an xã phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định người đàn ông là ông Trần Văn N. (SN 1962, trú xã Thiệu Quang). Ông N. cho biết đã nhận cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, đe dọa tài khoản ngân hàng của ông liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển 200 triệu đồng. Do lo sợ, ông N. mang theo 230 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tượng thì được kịp thời ngăn chặn.

Trước đó nữa, vào chiều 11/12/2025, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà Vũ Thị K. (SN 1955, trú thôn Xuân Quan) có biểu hiện bất thường trước ngân hàng. Qua xác minh, bà K. đang bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Bà K. đã bán 2 chỉ vàng và chuẩn bị rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm thì được lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

