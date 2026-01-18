[INFOGRAPHIC] Chuỗi thành công của phim Mưa đỏ

Lê Tuyết Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung loạt ảnh tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật.
Lê Lộc - Tuấn Dũng từ bạn thân trở thành người yêu sau thời gian dài đồng hành. Nhiều khán giả mong đợi cả hai sớm về chung một nhà.
Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dự sự kiện. NSƯT Chí Trung mong sang năm NSND Quốc Khánh xuất hiện ở Táo Quân.
Tóc Tiên thừa nhận cuộc hôn nhân giữa cô và Hoàng Touliver tan vỡ. Nữ ca sĩ cảm ơn chồng cũ đã bên cô trong 10 năm qua.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát, Minh Tuyết - Hà Phương còn gây chú ý bởi vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm.
Vẻ đáng yêu như thiên thần của "mỹ nhân hào môn" Phanh Lee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Ngoại hình trưởng thành cùng chiều cao vượt trội của con trai Trương Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến mẹ không giấu được niềm tự hào.
Diễn viên Anh Phạm diện áo dài, chụp ảnh bên hoa. Nhiều người khen ngợi bà xã Anh Đức xinh như hoa hậu.
Công ty quản lý phản ứng mạnh trước thông tin 'ca sĩ Phương Mỹ Chi sử dụng chất cấm'.
Sau hôn lễ, vợ chồng Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc lựa chọn Thượng Hải (Trung Quốc) để tận hưởng tuần trăng mật.
NSND Thu Quế từng vào top 10 Người đẹp Hà Nội năm 1989, hiện tại sở hữu nhan sắc đằm thắm. Mới đây, cô chia sẻ bộ ảnh chụp giữa đồi cỏ hồng.
Ca sĩ Thanh Thảo vừa tiết lộ lý do vẫn đắt show dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát.
Mới đây, ca sĩ Đoan Trường bất ngờ gặp lại Hoa hậu Lý Thu Thảo trong đoàn du lịch khám phá thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc sau hơn 30 năm.
Sau gần một thập kỷ đồng hành và 7 năm về chung nhà, Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên hai con “đủ nếp, đủ tẻ”.
Ngọc Huyền nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2025. Thu Trang hạnh phúc vì quý tử không chỉ cao lớn mà còn quá tình cảm.
Trang Pháp - Băng Di không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Tình bạn 13 năm của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Không chỉ Tuấn Ngọc, nhiều sao Việt cũng chia tay người bạn đời sau hàng thập kỷ về chung một nhà.
Thu Ngân, Bùi Khánh Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Ngọc Hằng...đều đại diện Việt Nam ở Miss Intercontinental.
Sau khi được xướng tên tại Cánh Diều Vàng 2025, Thu Trang, Tuấn Trần, Hồng Đào, Ngọc Huyền, Phương Nam đã có chia sẻ về giải thưởng, chặng đường làm nghề.
Ở tuổi ngoài 40, Hiền Thục khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài tươi trẻ. Loạt ảnh đời thường được cô chia sẻ tiếp tục chứng minh nhan sắc “hack tuổi”.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Mỹ Tâm dường như vẫn vẹn nguyên, thậm chí ngày càng trẻ trung và rạng rỡ, được ví như “lão hóa ngược”.