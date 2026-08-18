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Kho tri thức

Cha mẹ thông thái biết từ chối đúng lúc, dạy con tự lập từ nhỏ

Đã đến lúc cha mẹ cần nhìn nhận lại phương pháp giáo dục để tìm cách chạm vào thế giới của con một cách tinh tế hơn.

Theo Hà Anh/ GĐ&XH (Sức khỏe và Đời sống)

Nhìn đứa con lầm lũi bước vào phòng và chốt cửa lại sau một trận tranh cãi, không ít ông bố bà mẹ chợt nhận ra mình đang bất lực. Chúng ta đầu tư mọi thứ tốt nhất cho con, bao bọc con từ miếng ăn giấc ngủ, nhưng thứ nhận lại đôi khi chỉ là sự im lặng đầy khoảng cách.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhất là khi con bước vào tuổi dậy thì với những biến đổi tâm sinh lý phức tạp. Đã đến lúc cha mẹ cần nhìn nhận lại phương pháp giáo dục để tìm cách chạm vào thế giới của con một cách tinh tế hơn.

Sự bao bọc quá mức vô tình khiến trẻ mất đi khả năng tự lập và chịu áp lực tâm lý nặng nề. Ảnh minh họa: iStock
Sự bao bọc quá mức vô tình khiến trẻ mất đi khả năng tự lập và chịu áp lực tâm lý nặng nề. Ảnh minh họa: iStock

Học cách lùi lại một bước để con tự đi

Nhiều phụ huynh Việt có thói quen làm hộ, nghĩ thay và định đoạt mọi việc lớn nhỏ trong đời con. Từ việc hôm nay mặc gì, chọn bạn nào để chơi, cho đến việc đăng ký lớp học thêm nào đều được lên lịch sẵn. Sự bao bọc quá mức này vô tình tước đi quyền được trải nghiệm, được sai và được lớn của một đứa trẻ.

Khi bước ra khỏi vòng tay gia đình, những đứa trẻ được cưng chiều quá mức thường thiếu hụt kỹ năng tự vệ trước các biến cố xã hội. Thay vì làm chiếc lá chắn, cha mẹ thông thái chọn cách làm người quan sát, tạo không gian an toàn để con tự đối mặt với thử thách, tự đứng dậy sau vấp ngã nhằm tích lũy bản lĩnh cá nhân.

Sức mạnh của lời từ chối và những ranh giới yêu thương

Nuông chiều không giới hạn không phải là yêu con, đó là cách nhanh nhất tạo ra những hành vi lệch chuẩn. Một đứa trẻ muốn gì được nấy sẽ rất khó học được cách trân trọng giá trị của sự nỗ lực.

Thiết lập ranh giới trong gia đình không phải là tạo ra sự độc tài, mà là dạy trẻ hiểu về trách nhiệm:

Kiên định với nguyên tắc: Nói "Không" với những đòi hỏi vô lý dựa trên sự giải thích ngắn gọn, không quát mắng hay đánh đập. Tôn trọng quy định chung: Bản thân cha mẹ cũng phải làm gương, tuân thủ các quy tắc ứng xử đã thống nhất với con.

Việc so sánh hoặc áp đặt áp lực thành tích dễ khiến trẻ nảy sinh tâm lý tự ti, thu mình. Ảnh minh họa: iStock
Việc so sánh hoặc áp đặt áp lực thành tích dễ khiến trẻ nảy sinh tâm lý tự ti, thu mình. Ảnh minh họa: iStock

Khen ngợi nỗ lực: Hãy ghi nhận khi con biết kiềm chế cảm xúc hoặc tự giác thực hiện nhiệm vụ mà không cần nhắc nhở.

Việc thiết lập các nguyên tắc ứng xử và kiên quyết nói không đúng thời điểm giúp trẻ nhận thức rõ ràng về ranh giới. Con cần hiểu rằng mọi quyền lợi trong cuộc sống luôn đi kèm với trách nhiệm tương xứng, từ đó biết tôn trọng các quy định chung của gia đình và xã hội.

Ai cũng cần thời gian để lớn, xin đừng ép chín một đứa trẻ

Mỗi đứa trẻ là một bản thể độc lập với tốc độ phát triển và thiên hướng năng lực riêng biệt. Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là mang con ra so sánh với "con nhà người ta" hoặc ép con phải gánh vác những kỳ vọng, áp lực thành tích dở dang của thế hệ trước.

Sự nhẫn nại của người lớn chính là chiếc nôi nuôi dưỡng sự tự tin bền vững cho đứa trẻ. Khi nhận được sự đồng hành, tôn trọng và hỗ trợ đúng lúc từ cha mẹ, trẻ sẽ có một môi trường an toàn để tự do khám phá thế giới, phát triển tâm lý ổn định mà không bị bủa vây bởi nỗi sợ thất bại.

Ảnh minh họa: iStock
Ảnh minh họa: iStock

Dũng cảm cởi bỏ chiếc áo "cha mẹ hoàn hảo"

Chúng ta luôn cố gắng xây dựng một hình ảnh không tì vết trước mặt con cái: không bao giờ sai, luôn biết mọi câu trả lời và có quyền ra lệnh. Thế nhưng, chính sự hoàn hảo giả tạo này lại dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình, khiến con cái e dè, không dám chia sẻ những bí mật thầm kín vì sợ bị phán xét.

Chủ động thừa nhận những giới hạn, thậm chí là xin lỗi con khi bản thân lỡ lời hay có sai sót không hề làm mất đi uy tín của người lớn. Ngược lại, sự thành thật ấy là bài học trực quan nhất dạy con về lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm. Mối quan hệ gia đình chỉ thực sự bền chặt khi đôi bên bước vào một cuộc đối thoại đa chiều, dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

giadinh.suckhoedoisong.vn
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