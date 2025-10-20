Giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị bố đẻ đe dọa treo cổ ở Bắc Ninh

Ngày 20/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 7h30 cùng ngày, Công an xã Nghĩa Phương, nhận được tin báo của chị Lý Thị Hồng Nhung, sinh năm 1993, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, về việc: Khoảng 06h40 cùng ngày, chị Nhung nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo của chồng là Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1966, ở cùng thôn, về hình ảnh cháu Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 2021 (là con của chị Nhung và ông Tuấn) đang bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải, không rõ cháu Hiền còn sống hay không?

Cháu Hiền được lực lượng Công an giải cứu an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã tổ chức lực lượng, xác minh và giải cứu thành công cháu Hiền. Kết quả xác minh, sáng ngày 20/10/2025, cháu Hiền không đi học, gia đình không xin phép cho cháu nghỉ. Khi tiếp cận khu vực nhà của đối tượng Tuấn, phát hiện căn phòng ngủ chốt cửa trong, không thấy đối tượng Tuấn và cháu Hiền đâu. Đồng thời, Công an xã đã chủ động báo cáo xin ý kiến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hiện trường, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã, thực hiện tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng Công an đã giải cứu thành công cháu Hiền và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Hiện, Công an xã tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, và các lực lượng liên quan củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

