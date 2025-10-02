Sạt lở lớn chia cắt Quốc lộ 4D tại Lào Cai

Một vụ sạt lở đất đá quy mô lớn xảy ra trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Cốc San (Lào Cai) đã làm tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất đá xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 1/10, với khối lượng đất đá sạt xuống dài khoảng 50 m, rộng 20 m, cao trung bình 7 m, phủ kín toàn bộ mặt đường.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá xuống Quốc lộ 4D.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, phong tỏa, căng dây, đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông, ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn khiến đoạn đường Quốc lộ 4D tạm thời bị chia cắt.

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên Quốc lộ 4D cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối.