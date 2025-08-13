Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, sạt lở sau vụ 2 người tử vong

Trận mưa lớn 12/8 gây sạt lở chết người ở Đà Lạt. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát toàn bộ điểm nguy cơ, chủ động phòng chống mưa lũ cực đoan.

Bảo Giang

Liên quan vụ sạt lở taluy tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 12/8 khiến 2 người thiệt mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo khẩn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý triển khai ngay biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ.

164312082025-21h09p11-signed-1-hinh-anh-0.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo khẩn sau vụ sạt lở chiều ngày 12/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán và hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Các địa phương trong tỉnh phải rà soát, nắm chắc các khu vực có nguy cơ sạt lở, sạt trượt công trình; chuẩn bị đầy đủ phương án, phương tiện và lực lượng cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

chu-tich-tham-dong-vien-sat-lo-12-8.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tối 12/8. Ảnh: H.S

Các sở, ngành và chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần kiểm tra, tuần tra tại các khu vực xung yếu, cảnh báo và cấm người dân tiếp cận những vị trí nguy hiểm; đình chỉ thi công đối với các công trình trên sườn dốc, mái taluy có nguy cơ sạt trượt.

UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý phải xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng khu vực dân cư có nguy cơ cao, nắm chắc thông tin từng hộ để kịp thời di dời khi mưa lớn kéo dài, bố trí nơi ở tạm an toàn và quản lý chặt việc xây dựng trên mái dốc, taluy hoặc lấn chiếm hành lang sông suối.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước, đặc biệt ở trẻ em; yêu cầu rào chắn, cắm biển cảnh báo tại ao, hồ, sông suối nguy hiểm; kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng san gạt đất trái phép gây mất an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng được giao hướng dẫn, kiểm tra an toàn hồ đập, kênh mương thủy lợi; tổ chức nạo vét, sửa chữa kịp thời công trình để đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Công an tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị sẵn phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng trực chiến tại các điểm xung yếu, ngầm tràn và khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

snapedit-1755007582283.jpg
Hiện trường vụ sạt lở taluy tại quán cà phê ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong.

Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, chiều tối 12/8, mưa lớn kéo dài tại TP Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng gây ngập nhiều khu vực và sạt lở taluy quán cà phê Tây Hồ ở phường Xuân Trường, vùi lấp 2 du khách dẫn đến tử vong. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

#Lâm Đồng ứng phó mưa lớn #sạt lở đất Đà Lạt #cảnh báo sạt lở đất #kiểm tra hồ đập Lâm Đồng #thiên tai mùa mưa Đà Lạt

Bài liên quan

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở ở Đà Lạt, 2 du khách thiệt mạng

Mưa lớn nhiều giờ tại Lâm Đồng gây sạt lở taluy quán cà phê, khiến 2 du khách tử vong; nhiều khu vực trũng ngập sâu, rau hoa bị hư hại.

Chiều tối 12/8, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ngập nặng tại phường Lâm Viên và một số khu vực ở TP Đà Lạt cũ (tỉnh Lâm Đồng). Mưa lớn cũng gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại một quán cà phê, khiến 2 người tử vong.

snapedit-1755007582283.jpg
Hiện trường vụ sạt lở taluy tại quán cà phê ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong.
Xem chi tiết

Xã hội

Đà Lạt mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố bị ngập cục bộ

Mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường (TP Đà Lạt), gây ngập cục bộ và cản trở giao thông.

Chiều 16/6, một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngập cục bộ, trong đó đoạn qua đường Phan Đình Phùng (phường 2) chìm sâu trong nước, có nơi ngập hơn 0,5m.

16-6-1.jpg
Dòng nước chảy mạnh từ dốc cao gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại, nhiều người bị trượt ngã. Ảnh: NDCC
Xem chi tiết

Xã hội

Chủ động 4 tại chỗ, Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tỉnh Lâm Đồng triển khai phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy tại địa bàn xung yếu.

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công điện khẩn số 310 yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão WIPHA đã đi vào khu vực Biển Đông ngày 19/7 với cấp gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 và còn tiếp tục mạnh thêm. Dự báo trong vài ngày tới, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Lâm Đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối có mưa dông rải rác, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều và tối nay, cục bộ có mưa to.