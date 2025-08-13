Lâm Đồng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, sạt lở sau vụ 2 người tử vong

Trận mưa lớn 12/8 gây sạt lở chết người ở Đà Lạt. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát toàn bộ điểm nguy cơ, chủ động phòng chống mưa lũ cực đoan.

Liên quan vụ sạt lở taluy tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 12/8 khiến 2 người thiệt mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo khẩn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý triển khai ngay biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo khẩn sau vụ sạt lở chiều ngày 12/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán và hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Các địa phương trong tỉnh phải rà soát, nắm chắc các khu vực có nguy cơ sạt lở, sạt trượt công trình; chuẩn bị đầy đủ phương án, phương tiện và lực lượng cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tối 12/8. Ảnh: H.S

Các sở, ngành và chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần kiểm tra, tuần tra tại các khu vực xung yếu, cảnh báo và cấm người dân tiếp cận những vị trí nguy hiểm; đình chỉ thi công đối với các công trình trên sườn dốc, mái taluy có nguy cơ sạt trượt.

UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý phải xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng khu vực dân cư có nguy cơ cao, nắm chắc thông tin từng hộ để kịp thời di dời khi mưa lớn kéo dài, bố trí nơi ở tạm an toàn và quản lý chặt việc xây dựng trên mái dốc, taluy hoặc lấn chiếm hành lang sông suối.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước, đặc biệt ở trẻ em; yêu cầu rào chắn, cắm biển cảnh báo tại ao, hồ, sông suối nguy hiểm; kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng san gạt đất trái phép gây mất an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng được giao hướng dẫn, kiểm tra an toàn hồ đập, kênh mương thủy lợi; tổ chức nạo vét, sửa chữa kịp thời công trình để đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Công an tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị sẵn phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng trực chiến tại các điểm xung yếu, ngầm tràn và khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện trường vụ sạt lở taluy tại quán cà phê ở Đà Lạt khiến 2 du khách tử vong.

Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, chiều tối 12/8, mưa lớn kéo dài tại TP Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng gây ngập nhiều khu vực và sạt lở taluy quán cà phê Tây Hồ ở phường Xuân Trường, vùi lấp 2 du khách dẫn đến tử vong. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.