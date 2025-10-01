Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Bão Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc và Bắc trung bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La.

Để kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân các tỉnh với tinh thần tương thân tương ái, hướng về đồng bào gặp hoạn nạn trong cơn bão lũ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi. Ảnh Internet

Cụ thể số tiền ủng hộ như sau: Hà Tĩnh 2 tỷ; Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La mỗi tỉnh 1 tỷ đồng, nhằm khắc phục thiệt hại các sự cố do bão và hoàn lưu bão gây ra, ổn định cuộc sống.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình cảm chia sẻ; sự góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.