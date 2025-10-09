Sập nhà ở Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

4 công nhân xây dựng đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà bị sập trong quá trình cải tạo ở Madrid, Tây Ban Nha.

Theo Metro, vụ sập nhà xảy ra tại trung tâm Madrid, gần nhà hát opera và cung điện hoàng gia, vào chiều 7/10 (giờ địa phương).

Khi đó, tòa nhà 6 tầng đang trong quá trình cải tạo đổ sập xuống, khiến 4 công nhân tử vong, gồm 3 nam giới và 1 phụ nữ. Một công nhân xây dựng, được xác định là Mikhail, đang bơm bê tông vào các tầng dưới của tòa nhà và ở bên ngoài thì vụ sập xảy ra.

Mặt trước của tòa nhà vẫn còn nguyên dù bên trong đã bị sập. Ảnh: SOPA.

"Tôi nhìn thấy một đám bụi lớn và nhanh chóng chạy đi", Mikhail kể lại.

Hàng chục nhân viên cứu hộ đã được huy động để dọn dẹp đống đổ nát cũng như giải cứu nạn nhân. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái để cố gắng tìm kiếm những người mất tích.

Dịch vụ khẩn cấp của Madrid xác nhận trên mạng X vào khoảng 23 giờ tối 7/10 giờ địa phương rằng hai thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát. Hai thi thể khác được tìm thấy lúc 3 giờ sáng hôm sau.

3 công nhân khác bị thương, trong đó có 1 người phải nhập viện vì gãy chân.

Theo trang web của chủ đầu tư Rehbilita, tòa nhà này có 5 tầng nổi và một tầng hầm, trước đây là một văn phòng nhưng đang trong quá trình chuyển đổi thành khách sạn 4 sao.

Những bức ảnh cho thấy mặt tiền của tòa nhà được che phủ bằng một tấm bạt xanh lớn thường được đội xây dựng sử dụng khi cải tạo các tòa nhà cũ. Mặt tiền còn nguyên vẹn sau khi tòa nhà sụp đổ đã giúp ngăn chặn phần lớn mảnh vỡ rơi xuống đường.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

