Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng dừng tiếp nhận tàu bay

Do ảnh hưởng bão Bualoi, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay: Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng.

Thanh Hà

Chiều 27/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9.

Trong đó, cảng Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9, Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9, Phú Bài (TP Huế) từ 8h đến 14h ngày 28/9 và Đà Nẵng từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Các cảng hàng không trên dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn, Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động ứng phó với bão, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão trong hoạt động hàng không dân dụng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều nay tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km, dự báo chiều mai bão vào vùng biển Quảng Trị -TP Huế, sau đó đi vào Nghệ An - phía bắc Quảng Trị với sức gió cấp 11-12.

Bão Bualoi hôm qua vào miền Trung Philippines với tốc độ 35-40 km/h, nhanh gấp đôi vận tốc trung bình của các cơn bão, làm 10 người chết.

#bão Bualoi #hàng không #tàu bay #tiếp nhận #sân bay #Đồng Hới

Bài liên quan

Kinh doanh

5 sân bay đắt đỏ nhất thế giới từng được xây dựng

Xét về các sân bay đã được xây dựng, đây là 5 sân bay có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất thế giới.

san-bay1.jpg
Theo Kỷ lục Thế giới Guinness, sân bay đắt đỏ nhất thế giới là sân bay Quốc tế Hồng Kông, nằm trên đảo Chek Lap Kok. Ảnh: Getty Images Plus
san-bay2.jpg
Việc xây dựng siêu dự án này bắt đầu vào năm 1991 và khánh thành vào tháng 7/1998. Chi phí xây dựng sân bay Quốc tế Hồng Kông ngốn 20 tỷ USD. Ảnh: CNN
Xem chi tiết

Chính trị

Chính phủ giao Lâm Đồng thẩm quyền đầu tư dân dụng sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng được giao thẩm quyền chấm dứt BOT, phê duyệt đầu tư mới hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết, bảo đảm tiến độ dự án.

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 9014/VPCP-CN về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thông tin rõ: Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, đồng thời quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Xem chi tiết

Giải trí

Moon Ga Young sắc vóc đẹp như tranh, gây ồn ào khi diện váy ngủ ra sân bay

Nhan sắc của Moon Ga Young được cho là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và nét quyến rũ, sắc sảo. Mới đây, cô gây tranh cãi khi mặc váy ngủ ở sân bay.

moon1.jpg
Theo Znews, mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc Moon Ga Young ra nước ngoài công tác. Ở sân bay, cô diện váy ren hai dây kết hợp áo choàng. Ảnh: Znews.
moon2.jpg
Nhiều ý kiến cho rằng váy ngủ của Moon Ga Young là trang phục mặc ở nhà, không nên diện ngoài đường phố, đặc biệt là ở những nơi đông người như sân bay. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới