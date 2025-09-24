Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chính phủ giao Lâm Đồng thẩm quyền đầu tư dân dụng sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng được giao thẩm quyền chấm dứt BOT, phê duyệt đầu tư mới hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết, bảo đảm tiến độ dự án.

Bảo Giang

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 9014/VPCP-CN về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thông tin rõ: Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, đồng thời quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

phoi-canh-san-bay-phanthiet.jpg
Phối cảnh sân bay Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng được giao phối hợp, hướng dẫn địa phương trong quá trình triển khai.

Được biết, dự án Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công từ năm 2015, gồm hai hạng mục: quân sự và dân dụng. Hạng mục dân dụng được thiết kế nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050m, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Trước đó, tháng 7/2025, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất tham gia đầu tư hạng mục dân dụng của dự án, đồng thời kiến nghị chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

Ngoài ra, một số hạng mục tài sản công đặc biệt của sân bay Phan Thiết sẽ được sử dụng chung giữa mục đích quân sự và dân dụng nhằm khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ tinh thần chỉ đạo là kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc để sớm hoàn tất các hạng mục then chốt, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không Phan Thiết vào khai thác trong thời gian sớm nhất, đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

#Cảng hàng không Phan Thiết #đầu tư sân bay dân dụng #dự án BOT sân bay #Chuyển đổi hình thức đầu tư #Hạng mục dân dụng sân bay #Phê duyệt chủ trương đầu tư

Bài liên quan

Chính trị

Hơn 10 triệu lượt khách tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước 2025

Tại lễ bế mạc, Lâm Đồng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng và giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” nhờ cách thể hiện sáng tạo, hiện đại.

Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu Đất nước “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã khép lại bằng lễ bế mạc trang trọng. Theo thống kê, hơn 10 triệu lượt khách đã tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không gian trưng bày của tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Hội tụ và Tỏa sáng” rộng 450m2 đã trở thành điểm nhấn nổi bật. Các ứng dụng công nghệ mới như 3D Mapping, Holobox, bảo tàng số, màn hình LED tương tác kết hợp cùng 34 hiện vật, 80 sản phẩm OCOP, 40 sản phẩm đặc trưng, hàng trăm hình ảnh và video đã đưa người xem vào hành trình trải nghiệm đa giác quan về văn hóa, kinh tế và du lịch của địa phương.

Xem chi tiết

Chính trị

163 đại biểu Lâm Đồng dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kế hoạch chi tiết đưa 163 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Sáng 27/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc để rà soát, hoàn thiện kế hoạch đưa Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng chương trình diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội.

Theo dự thảo kế hoạch, Đoàn đại biểu Lâm Đồng có 163 thành viên, bao gồm nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công với cách mạng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu cùng một số cán bộ phục vụ. Đoàn sẽ tham dự lễ trong 7 ngày, từ 30/8 đến 5/9/2025.

Xem chi tiết

Chính trị

Khánh thành đường vào sân bay Phan Thiết, khởi động nhiều dự án mới tại Lâm Đồng

Các công trình giao thông, nhà ở xã hội, tái định cư được triển khai đồng loạt tại Lâm Đồng, cùng cả nước tạo khí thế thi đua mừng 80 năm Quốc khánh.

Sáng 19/8, cùng với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm, hưởng ứng chương trình trực tuyến từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Đây là hoạt động quy mô lớn, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Theo Ban Tổ chức, tại buổi lễ, 250 dự án, công trình đủ điều kiện đã được đồng loạt khởi công (161 dự án) và khánh thành (89 dự án) trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Trong đó có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy bản sắc văn hóa quân sự và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.