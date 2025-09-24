Chính phủ giao Lâm Đồng thẩm quyền đầu tư dân dụng sân bay Phan Thiết

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 9014/VPCP-CN về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thông tin rõ: Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, đồng thời quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ căn cứ các quy định pháp luật để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng được giao phối hợp, hướng dẫn địa phương trong quá trình triển khai.

Được biết, dự án Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công từ năm 2015, gồm hai hạng mục: quân sự và dân dụng. Hạng mục dân dụng được thiết kế nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050m, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Trước đó, tháng 7/2025, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất tham gia đầu tư hạng mục dân dụng của dự án, đồng thời kiến nghị chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

Ngoài ra, một số hạng mục tài sản công đặc biệt của sân bay Phan Thiết sẽ được sử dụng chung giữa mục đích quân sự và dân dụng nhằm khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ tinh thần chỉ đạo là kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc để sớm hoàn tất các hạng mục then chốt, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không Phan Thiết vào khai thác trong thời gian sớm nhất, đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.