Sai lầm thường gặp khiến bệnh xương khớp ngày càng nặng

Nhiều người mắc bệnh xương khớp không biết rằng chính thói quen sinh hoạt hằng ngày lại khiến bệnh trở nên nặng hơn.

Bệnh xương khớp vốn được xem là căn bệnh tuổi già, nhưng ngày nay đang dần trẻ hóa do lối sống ít vận động, ăn uống thiếu khoa học và nhiều thói quen xấu. Điều đáng lo ngại là chính những thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày lại khiến bệnh tiến triển nặng hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Thoái hóa khớp, viêm khớp, đau cột sống, thoát vị đĩa đệm… đều có thể trở nên trầm trọng hơn nếu người bệnh duy trì lối sống sai cách. Nhận diện sớm những thói quen nguy hại và điều chỉnh kịp thời chính là bước quan trọng để bảo vệ hệ vận động và phòng tránh biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao bệnh xương khớp ngày càng phổ biến?

Theo thống kê y tế, có đến 30% người trên 35 tuổi và 60% người trên 65 tuổi mắc các bệnh liên quan đến xương khớp. Tuy nhiên, tình trạng này không còn là đặc quyền của tuổi già, mà ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ, nhất là nhóm nhân viên văn phòng, người làm việc ngồi lâu, hoặc những người thường xuyên mang vác nặng.

Nguyên nhân không chỉ do yếu tố tuổi tác, mà còn liên quan trực tiếp đến thói quen sinh hoạt, môi trường làm việc và chế độ dinh dưỡng. Chính những điều tưởng như nhỏ nhặt này lại góp phần thúc đẩy quá trình thoái hóa xương khớp diễn ra nhanh hơn.

Những thói quen xấu khiến bệnh xương khớp nặng thêm

Ngồi một chỗ quá lâu, ít vận động

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh xương khớp ngày càng trầm trọng là lối sống tĩnh tại. Nhiều người ngồi hàng giờ trước máy tính, ít thay đổi tư thế, không vận động khiến các khớp bị cứng, máu lưu thông kém, dễ dẫn đến thoái hóa khớp sớm.

Người bệnh xương khớp nếu lười vận động sẽ thấy khớp ngày càng cứng, khó cử động, đặc biệt vào buổi sáng.

Tình trạng này kéo dài có thể làm teo cơ, giảm linh hoạt của khớp và khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Ngồi, đứng và làm việc sai tư thế

Tư thế gù lưng, ngồi vẹo sang một bên, cúi đầu quá thấp khi dùng điện thoại, hoặc đứng lâu một chỗ đều gây áp lực lớn lên cột sống và các khớp.

Sai tư thế lâu ngày khiến đĩa đệm và sụn khớp bị tổn thương, dẫn đến thoát vị đĩa đệm, đau lưng mạn tính.

Với người bệnh viêm khớp gối, việc thường xuyên ngồi xổm hoặc leo cầu thang nhiều càng khiến khớp nhanh bị thoái hóa hơn.

Thừa cân, béo phì

Cân nặng dư thừa làm tăng gánh nặng lên toàn bộ hệ xương khớp, đặc biệt là khớp gối, cột sống thắt lưng và khớp háng.

Người béo phì dễ bị đau khớp, thoái hóa khớp sớm hơn so với người có cân nặng hợp lý.

Nếu đã mắc bệnh, việc giảm cân chậm sẽ khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn, vì áp lực lên khớp vẫn không giảm.

Lạm dụng rượu bia, thuốc lá, cà phê

Không ít bệnh nhân xương khớp có thói quen dùng rượu bia để “giảm đau tạm thời”, nhưng thực tế đây là sai lầm.

Rượu bia, cà phê làm giảm khả năng hấp thu canxi, trong khi thuốc lá gây hại đến mạch máu, khiến sụn khớp khó phục hồi.

Người hút thuốc lá có nguy cơ loãng xương và thoái hóa khớp cao hơn nhóm không hút.

Chế độ ăn uống nghèo nàn dinh dưỡng

Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, nhiều muối, ít rau xanh và thiếu các thực phẩm giàu canxi, vitamin D, omega-3… khiến xương khớp dễ bị suy yếu.

Ăn mặn còn làm tăng đào thải canxi qua đường tiểu, khiến xương dễ loãng.

Người bệnh xương khớp nếu ăn quá nhiều thịt đỏ, nội tạng động vật còn làm tăng tình trạng viêm, gây đau nhức nhiều hơn.

Tự ý dùng thuốc giảm đau

Một thói quen nguy hiểm nhưng khá phổ biến là lạm dụng thuốc giảm đau mỗi khi khớp bị nhức.

Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng tạm thời, không điều trị tận gốc nguyên nhân.

Việc lạm dụng có thể gây hại gan, thận, dạ dày và che lấp triệu chứng, khiến bệnh diễn biến âm thầm, khó kiểm soát.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe xương khớp?

Để tránh bệnh tiến triển nặng, người bệnh cần thay đổi thói quen sinh hoạt và điều chỉnh lối sống:

Tăng cường vận động: Tập luyện vừa sức với các môn tốt cho khớp như đi bộ, yoga, đạp xe, bơi lội.

Giữ cân nặng hợp lý: Giúp giảm áp lực lên khớp gối, cột sống.

Ăn uống khoa học: Bổ sung canxi, vitamin D, omega-3 từ cá, sữa, các loại hạt, rau xanh, trái cây. Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Ngồi và làm việc đúng tư thế: Giữ lưng thẳng khi ngồi, tránh cúi gập người lâu.

Khám sức khỏe định kỳ: Khi có dấu hiệu đau nhức kéo dài, cần đi khám chuyên khoa để chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị kịp thời.

Bệnh xương khớp không chỉ ảnh hưởng đến vận động mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí gây tàn phế nếu không được kiểm soát tốt. Thói quen hằng ngày chính là yếu tố quan trọng quyết định tốc độ tiến triển bệnh. Do đó, việc thay đổi lối sống, duy trì thói quen khoa học và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe xương khớp lâu dài.